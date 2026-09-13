土壇場での反撃もレバンテは実らず、バルセロナが連勝を継続

バルセロナはチャンピオンズリーグでのフェイエノールト戦（5-1）の勝利に続き、好結果を収めた。カタルーニャ勢はレバンテのホーム8試合無敗を止め、2-4で勝利した。

ハンジ・フリック監督は欧州戦から先発メンバーを変更した。ジュール・クンデ、アンドレアス・クリステンセン、ジョアン・カンセロ、ダニ・オルモ、カリム・アデイェミに代えて、エリック・ガルシア、ジェラール・マルティン、シャビ・エスパルト、フェルミン・ロペス、アンソニー・ゴードンを先発起用した。

バルセロナの最初のシュートはそのままゴールになった。シャビ・エスパルトがバルサでの初ゴールを記録。高い位置まで上がっていた左サイドバックはドリブルで持ち上がると、ペナルティーエリア手前から右足を振り抜いた。レバンテの4選手の間を抜けたシュートは、元AZのマシュー・ライアンの後ろへ転がり込んだ。

フリック率いるチームは、あっという間にリードを広げた。抜け出したラフィーニャがライアンへ向かって突進し、GKをかわしてゴールライン際から走り込んだラミン・ヤマルへ折り返し。スペイン代表はボールを強烈にゴール上部へ突き刺し、0-2とした。

後半開始直後、カタルーニャのチームはアイサ・マンディの軽率なファウルでPKを獲得した。ヤマルがこの絶好機をきっちり決める。スペイン人アタッカーはPKを左上隅へ蹴り込み、再びライアンに何もさせず。これで今季リーグ戦6点目となり、0-3とした。

1時間を前にして、レバンテが1点を返したかに見えた。ビクトル・ガルシアは見事な切り返しでGKフアン・ガルシアをかわし、イバン・ロメロへ横パス。しかしロメロは、ほぼ無人のゴールに決め切れなかった。途中出場のクリステンセンがゴールライン手前でかき出し、3点差を保った。

終盤、レバンテはバルサからの贈り物を受け取った。エスパルトがビルドアップでクリステンセンの脇を通す形でパスを出したが、デンマーク人はこれに届かず。ロメロがボールを奪うと、ガルシアをかわして今度は無人のゴールへ流し込み、1-3とした。さらに10分後にはブリュゲが1点差に詰め寄り、緊張感は一気に高まった。

試合は長い時間にわたって決着したかに見え、フリックのチームは難なく勝ち点3をバルセロナへ持ち帰るように思われた。しかし終盤、突如として緊迫した展開となる。それでもアデイェミが見事なドリブルから緊張を断ち切り、リードを広げた。2-4。これでバルサはリーグ戦5連勝となり、2位レアル・マドリーに勝ち点3差をつけている。