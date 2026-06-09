国際試合への懸念：「彼がこんなに調子の悪い日なら、オランダ代表は帰ることになるだろう」

オランダ代表はウズベキスタンに2-1で勝利したが、内容に乏しい親善試合だった。朝刊各紙はユリエン・ティンバーの離脱を大きく報じており、W杯を控えるチームにとって大きな痛手だ。

アルゲメン・ダグブライト紙のショールト・モッソウは、代表チームが火曜日、二日酔いのような気分でカンザスシティのベースキャンプへ向かうと語る。

試合自体は苦戦したが、ロナルド・クーマン監督にとって最も痛かったのは、月曜日に届いたティンバーのW杯欠場決定の知らせだ。

『デ・テレグラーフ』のヴァレンティン・ドリーセンは、代役ファン・ヘッケに注目する。「ティンバー不在時にはクーマン監督の信頼を得ていた。期待を裏切ることは少なかったが、不調の時期もあった」

1年前のフィンランド戦ではパフォーマンスが悪く、ハーフタイムにロッカールームに残された。ティンバー不在時はステファン・デ・フライと起用が入れ替わった」と懸念を示した。

ドリーセンは「ヘルシンキでのような最悪のパフォーマンスを、世界最高峰の舞台で繰り返す余裕はない。そうなればオランダ代表は敗退する」と警告する。ブライトンで好シーズンを送り、W杯後にトッテナム移籍が噂されるヴァン・ヘッケにとって、ポジション争いのライバルが少ないのは利点だ。

NRCは2人の守備の違いを指摘する。「ヴァン・ヘッケは負傷したティンバーほど機動性がない。ティンバーはよりダイナミックで創造的なプレーをする」

『デ・フォルクスクラント』のウィレム・ヴィッサーズはティンバーに同情する。「彼は帰国し、2年前の欧州選手権に続きまたも大会を逃す」。