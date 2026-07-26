この試合には、39分に起きた衝撃的な場面が影を落とした。この一件により、主審のマチルド・デモンケーは途中で交代を余儀なくされた。

発端となったのは、フォルトゥナのFWレクインシオ・ゼーファイクに対するファウルだった。オランダ1部クラブに所属する若きストライカーは、相手選手にユニフォームを引っ張られ、その後激しい反応を見せた。すると瞬く間に入り乱れた小競り合いへと発展し、その後は両チームの選手が次々と加わっていった。

事態を落ち着かせ、ヒートアップした選手たちをなだめようとした際、主審はその人だかりの真っただ中に入ることになった。その中でデモンケーは足を滑らせてピッチに倒れ、軽い脳震とうを負った。ハーフタイムを挟んで以降、試合に戻ることはできなかった。

テストマッチで主審が乱闘騒ぎの中でKO

主審の負傷により、ハーフタイム後には審判団内で異例の配置転換が行われた。もともと副審を務めていた1人が急きょ後半の主審を引き継ぎ、そのまま試合終了まで笛を吹いた。

空いたタッチライン際の役割を埋めるため、アマチュア審判として活動している観客1人がその場で名乗りを上げ、試合終了までライン際で旗を持った。

シッタートとメスはまもなく新シーズンへ

試合はフランスのチームが3-1で勝利して終わった。ダニー・バイス監督が率いるシッタートにとって、この一戦は夏のプレシーズンにおける最後から2番目のテストマッチだった。

シッタートは今週金曜日、キプロスのAPOELニコシアとの一戦で最終調整を行い、その後8月8日にPSVアイントホーフェンとのアウェーゲームでエールディビジ開幕を迎える。

一方のメスは、8月1日に1. FCカイザースラウテルンと対戦する。リーグ・ドゥのシーズンは、その1週間後にEAギャンガンとのホームゲームで幕を開ける。