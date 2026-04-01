国際的な感染拡大…マンチェスター・シティ戦を控えたリヴァプールに痛手

リヴァプールは、来週土曜日の夜に行われるFAカップ準々決勝のマンチェスター・シティ戦を前に、選手の負傷という痛手を受けた。

この負傷は、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権をかけたトップ4入りを争う、シーズン最大の山場において発生した。

現在、リヴァプールはプレミアリーグの順位表で49ポイントを獲得し5位につけており、4位のアストン・ヴィラとは5ポイント差となっている。

また、リヴァプールはチャンピオンズリーグの準々決勝に進出し、パリ・サンジェルマンとの対戦を控えているほか、FAカップでも勝ち進もうとしている。

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この打撃は、右サイドバックのジェレミー・フレンポンが、火曜日にオランダ代表としてエクアドルとの親善試合（1-1の引き分け）に出場した際に負傷したことによるものだ。

フレンポンジは後半、リヴァプールのチームメイトであるコディ・ジャクボに代わって途中出場したが、負傷のためわずか13分後にピッチを去った。

フレムボンは落胆した様子でロッカールームへと続くトンネルへと向かい、リヴァプールのアーネ・スロット監督の懸念を招いた。

試合後、オランダ代表のロナルド・クーマン監督はフレンボングの負傷について次のようにコメントした。「痛手だ。ジェレミー（フレンボング）は深刻な怪我を負い、交代せざるを得なかった」。

この負傷は、オランダ代表選手にとって今シーズン3度目のものとなり、リヴァプールでの初シーズンにおける彼のレギュラーとしての出場に影響を与えている。

また、もう一人の右サイドバックであるコナー・ブラッドリーも負傷している状況であり、スロット監督はマンチェスター・シティ戦においてドミニク・ソポスレイを右サイドバックとして起用せざるを得なくなり、中盤での彼の貢献を失うことになるかもしれない。