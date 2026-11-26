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国際スポーツ弁護士のラルフ・シャルベル氏が、モロッコとセネガルが対戦したアフリカネーションズカップ2025決勝をめぐり、スポーツ仲裁裁判所（CAS）が下した裁定について見解を示した。

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CASは一昨日の火曜日、セネガルサッカー連盟の上訴を認め、アフリカサッカー連盟（CAF）上訴委員会の決定を取り消したと発表していた。同委員会は、試合中にセネガル代表の選手たちがピッチを離れたことを理由に、没収試合の扱いでモロッコを大陸王者と認定していた。

ラルフ・シャルベル氏は『Kooora』への独占コメントで、木曜日、CASが判断の根拠としたのは、コンゴ出身のジャン＝ジャック・ンダラ主審が109分に試合続行を決断し、セネガルの1-0勝利で試合を終えさせたことだと語った。

さらにシャルベル氏は、CASの仲裁パネルがこの案件に「フィールド・オブ・プレー」原則を適用したと付け加えた。

同氏はこう説明している。「フィールド・オブ・プレー原則は、スイス連邦裁判所が確立した法原則だ。この原則により、スポーツの司法機関は、試合の進行中に審判がピッチ上で下した技術的判断について、競技規則が恣意的に、あるいは悪意をもって適用されたことが立証された場合を除き、その見直しや取り消しを控えることになる」

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同氏によれば、この原則のもとでは、試合を再開するか否かを決める権限はその試合の主審のみにあり、いかなる機関や委員会、裁判所にもない。したがって、コンゴ出身の主審の判断は有効であり、異議申し立てや見直しの対象にはならないという。

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モロッコは不当な扱いを受けたのか？

CASの裁定がモロッコにとって不当なものだったかという点について、シャルベル氏は、この案件の経緯を踏まえれば、CASは公正な裁定を下したと強調した。

同氏は「私の見解では、この裁定は公正であり、フィールド・オブ・プレー原則の適用に関するスポーツ仲裁裁判所の確立された判例とも一致している」と述べた。

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シャルベル氏は例として次のように挙げた。「2009年3月6日、CASはフィールド・オブ・プレー原則に基づき、オランダ領アンティル・オリンピック委員会が国際陸上競技連盟と米国オリンピック委員会を相手取って起こした上訴を棄却する裁定を下している」

このレバノン人弁護士はさらに続けた。「ンダラ主審の判断には、いかなる恣意性も悪意も見受けられない。したがって、先のアフリカネーションズカップ決勝の案件は、フィールド・オブ・プレー原則の例外にはあたらない」

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CASは第82条と第84条の適用を退ける

CASは裁定理由の中で、アフリカネーションズカップ規約の第82条と第84条は今回のケースには該当しないと明言していた。両条項は、一方のチームの行動によって主審が試合を最終的に打ち切らざるを得なくなった場合に限り、その試合の結果を決めることを目的としたものだと説明している。

その結果、仲裁パネルは、主審が試合再開を決めた際に法的な誤りは一切なかったと結論づけた。これにより、モロッコに決勝の勝利を与えた決定の根拠は失われた。

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CASは主審が判断を下した状況を無視したわけではなく、主審が「極度の緊張」に包まれた雰囲気の中で決断を迫られていたことを認めている。

一方で、そうした状況だけでは判断を恣意的とみなすには不十分だと強調し、主審の判断が試合の枠外にある要因に左右された様子は見られなかったと説明した。

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こうしてCASは、主審の判断が恣意的だったとするモロッコ王立サッカー連盟の主張も退けた。

なお、モロッコ王立サッカー連盟はCASの裁定に対して異議を申し立てる意向を表明しており、スイス連邦裁判所に持ち込むものとみられている。