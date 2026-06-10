国連、2026年ワールドカップをめぐるトランプ氏の政策を批判

2026年ワールドカップの準備中、人種差別を助長するとの批判を受けた事件が相次ぎ、米国の移民政策を巡る議論が激化した。国連人権高等弁務官事務所は米国政府に対し、同政策の全面見直しを求めた。

フォルカー・トゥルク人権高等弁務官は水曜日、「特に米国における移民政策の包括的な見直し」を呼びかけ、3か国共催の大会への悪影響を警告した。

ジュネーブの本部で開いた記者会見でトルク氏は「私たちはすでにいくつかの事例を目撃している」と述べた。 「私たちはここ数日の出来事を目にしてきた」と述べ、「人種差別や監視、移民法執行が今回のワールドカップに悪影響を及ぼさないことを願っている」と語った。

懸念の背景には、イラン代表チームのメキシコへの移動や、イラン当局者へのビザ発給拒否がある。 さらに、ソマリア出身の著名なアフリカ人審判が入国を拒否され、セネガル人選手が空港の搭乗ゲートで保安検査を受ける様子が写真で拡散した。

米国はカナダ、メキシコと共同で大会を開催し、48カ国が参加する104試合の多くを主催している。批判の矢先はドナルド・トランプ政権下で実施された移民・国境警備政策に向けられている。

これらの出来事が大会の雰囲気に悪影響を及ぼすことを懸念する声が上がっている。