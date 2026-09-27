90分間ベンチに座ったままだったクリスティアーノ・ロナウドを欠く中、ポルトガルが強烈な印象を残した。ネーションズリーグでW杯準々決勝進出国ノルウェーと敵地で対戦したポルトガルは、2-1（前半1-0）で勝利。ポルトガルの新指揮官ジョルジェ・ジェズス体制で2戦2勝とした前回王者は、ノルウェーのスターFWアーリング・ハーランドによる一時同点弾にもきっちり応えた。

ウェールズ戦でのジェズス初陣勝利に続き、今回もジョアン・フェリックスが先制点を決めた（17分）。ロナウドに代わって先発に入ったFWゴンサロ・ラモスが、ポルトガルの2点目を記録した（54分）。その直前には、ハーランドがノルウェーに再び希望を与えていた（51分）。

ウェールズとの初戦を1-0で制した後、72歳のジェズスは最初の本格的な試練に向けて3人を変更した。負傷を抱えるブルーノ・フェルナンデスがメンバー外となったほか、主将ロナウドとヴィティーニャを含め、初戦の先発からさらに2人の主力選手が外れた。

フェリックスは、かつてのクラブ指揮官ジェズスから再び信頼を託された。その指揮官の下で、このFWはすでにサウジアラビアのアル・ナスルで才能を開花させていた。17分、オスロで再び見事なミドルシュートを決めた。

前半はノルウェーが何度も攻め込み、明確に多くのチャンスを作りながらも実らなかったが、後半開始直後にハーランドが鋭さを見せた。ポルトガルGKジオゴ・コスタはマルティン・ウーデゴールのFKを前にはじくのが精いっぱいで、ハーランドがしっかり押し込んだ。

だがその直後、ブンデスリーガのRBライプツィヒに所属するノルウェーGKオルヤン・ニーランもミスを犯し、ポルトガルが素早く応戦した。ビルドアップの場面でニーランがラモスの足元へ直接ボールを渡してしまい、ラモスが約20メートルの位置から見事なループでGKを破った。

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アイルランド、物議を醸したイスラエル戦に快勝

握手なし、国歌での敬意もなし、そして友好的なやり取りも一切なし。物議を醸したネーションズリーグのイスラエル対アイルランドは、ピッチ上では明確な勝者が生まれたものの、極めて後味の悪い条件下で行われた。ハンガリーのデブレツェンで行われた試合はアイルランドが3-0（前半3-0）で勝利したが、焦点となったのはサッカーそのものではなかった。

両チームの選手は、通常行われるジェスチャーを見送った。アイルランドの選手たちはイスラエル国歌が流れる間、頭を下に向け、握手もペナント交換もなかった。エスコートキッズもおらず、アイルランドのファンも現地には来ていなかった。そもそもスタジアムの観客はごくわずかで、この一戦はドイツ人主審ハルム・オスマースにとっても大きな挑戦となった。

アイルランド共和国は、2023年10月にガザ地区でイスラエルの軍事攻勢が始まって以降、パレスチナ人への支持を特に明確に打ち出してきた欧州の国々の一つだ。イスラエルの存在権は明確に強調される一方で、ダブリンは2024年にパレスチナ国家を正式に承認している。

長時間のチームミーティングを経て、アイルランドはようやく試合に臨むことに同意した。一方でGKギャビン・バズヌはイスラエル戦への出場を望まなかった。ヘイミル・ハルグリムソン監督はRTEのインタビューで、これが「監督として最も困難な週の一つ」だったと強調し、「私たちはこれまで経験したことのない状況に置かれている」と語った。

アイルランドの選手たちは黒い腕章を着用した。アイルランドサッカー協会のCEO、デイビッド・クーレルは土曜日、これを「ガザ紛争で失われたすべての命への追悼」と表現した。トロイ・パロット（13分）、アダム・イダー（16分）、ジャック・モイラン（25分）がアイルランドの得点を挙げた。

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オランダ、負傷したコーディ・ガクポを心配

一方、セルビアではオランダがドイツと同じネーションズリーグ組の第2戦で2-1（前半1-0）の勝利を収めたが、その代償は高くついた可能性がある。直近のドイツ戦で1-1の同点弾を決めていたFWコーディ・ガクポが、足首の痛みで早い時間にピッチを後にした。

リバプール所属のこの選手はサシャ・ルキッチにファウルを受け（12分）、その少し後にプレー続行不可能であることを示した。メックス・メールディンクがPKを決め、当然の先制点をもたらした（30分）。かつてフランクフルトでプレーしたルカ・ヨビッチの同点弾（46分）の後、再びメールディンクが決めた（69分）。

オランダは立ち上がりから試合を支配したが、決定機を作り出すのには苦しんだ。クリセンシオ・サマーフィルがペナルティーエリア内で倒されると、メールディンクがPKのチャンスを冷静に生かした。その直後には、ドルトムントのジョーイ・フェールマンがCKをほとんど直接決めかけたが、セルビアGKヴァニャ・ミリンコヴィッチ＝サヴィッチが素早く反応した（36分）。

後半開始直後、セルビアが反撃した。それでもルベン・ファン・ボメルの絶妙なお膳立てからメールディンクが決め、最後に喜んだのはアウェーのオランダだった。

ネーションズリーグ：オーストリアがコソボに快勝

ラルフ・ラングニック率いるオーストリアは、ウィーンのエルンスト・ハッペル・シュタディオンで格下コソボを3-1（前半2-0）で下した。グループB3でオーストリアサッカー連盟（ÖFB）代表は勝ち点6とし、首位にしっかり立っている。

W杯では波のある戦いぶりだったラングニック率いるチームは、現在まさに移行期の真っただ中にある。だが格下コソボ戦では、W杯主将ダビド・アラバのような数多くの実力者が選ばれなかったことも、ほとんど影響しなかった。そうして元ブレーメンのロマーノ・シュミットのアシストから、センターバックのダビド・アフェングルーバーが代表2試合目で初ゴールを記録し（23分）、さらに前半終了間際にはシャルケ所属FWユニオル・アダムもÖFBのユニホームで初得点を決めた（45+2分）。

後半もチームは意欲的なプレーを見せ、カーニー・チュクエメカの得点でリードを広げた（61分）。ただし、ボルシア・ドルトムント所属のこのMFにとっては、チームメートたちとは異なり、これが代表で2点目だった。終盤にはアウェーのコソボも反撃し、アフェングルーバーのファウルで得たPKをエドン・ジェグロヴァが落ち着いて決めた（83分）。