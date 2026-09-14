20歳の攻撃的選手が、モナコの敵地でのRCストラスブール戦で犯した重大な軽率行動の責任を問われている。フランス・プロリーグ（LFP）の懲戒委員会がこの件の調査に乗り出し、処分の可能性について判断を下すことになった。

問題となっているのは、先週土曜の一戦の後半26分に起きた出来事だ。元U-17世界王者で欧州王者でもあるこの選手は、見事な個人技から1-1の同点弾を決めた後、物議を醸す反応に出た。テレビ中継の映像では、ブルナーが相手サポーター席の方向を向き、指で喉元をなぞる明確なしぐさを見せていたことがはっきり確認された。

ストラスブールのサポーターはこの挑発に対し、すぐさま耳をつんざくようなブーイングで応じた。主審はピッチ上でこの行為を処罰せず、ブルナーはひとまず警告なしで切り抜けていた。 しかし今になって、連盟の司法機関が事後的に介入している。

フランスサッカー連盟の独立国家倫理評議会の会長フレデリック・ティリエは、L'Equipeに対してこの手続きについて次のように述べた。「現時点での暫定的な見解では、選手のしぐさは倫理憲章に定められた模範的行動の原則に違反する可能性がある。しかし、我々がこの件を裁くわけではないことは強調しておきたい。それを行うのは懲戒委員会であり、そもそも制裁を科す必要があるかどうかについても同様だ」

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ゴールパフォーマンスで“首切り”ジェスチャー：パリス・ブルナーは何試合の出場停止に直面するのか

委員会がこのしぐさを脅迫的、または威嚇的な行動と判断した場合、このアタッカーには最大4試合の出場停止が科される可能性がある。

一方、当事者本人は試合後に事態の沈静化を図り、事前にスタンドから中傷を受けていたと説明した。「彼らは僕の家族、母や父のことを口にしていた。僕を侮辱した人たちの姿も見えていた」とブルナーは語った。その上で、ゲルゼンキルヒェン生まれの同選手は「ゴールの後は感情があふれていた。特にああいうゴールの後ならなおさらだ。無礼なつもりはなかった」と付け加えた。

一方で、ピッチ上ではこの若きFWはここ数カ月で明確な上昇傾向を見せていた。ブルナーは2024年夏にボルシア・ドルトムントからモナコ公国へと移籍。ストラスブール戦での見事な同点弾は、リーグ・アンで今季3点目、モナコの一員として公式戦通算5点目となった。