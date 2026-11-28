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バイエルン・ミュンヘンがハンブルガーSVと0-0で引き分けた後、ヴァンサン・コンパニ監督はチームに団結を呼びかけた。試合の大部分を10人で戦ったが、逆境で示した選手たちの姿勢を前向きに評価している。

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逆境で示した粘り強さ

バイエルン・ミュンヘンは土曜午後、深刻な選手不足を抱えてフォルクスパルクシュタディオンに乗り込んだ。ヴァンサン・コンパニ監督が送り出したのは、クラブにとって8年半以上ぶりに若いブンデスリーガの先発メンバーだった。経験不足に加え、45分間を数的不利で戦いながらも、ドイツの強豪は粘り強さを発揮。指揮官は引き分けという結果にもかかわらず、選手たちを誇らしげにたたえた。

大きな重圧の中でトップチームの舞台に立ったアカデミー出身選手たちに注目が集まった。コンパニ監督は試合後、チームの守備での奮闘を振り返り、「今日の若い選手たちの働きは本当に特別だった」と語った。敵地でバイエルンの高い基準を維持する役割を担ったデビュー組の運動量には、特に感銘を受けたという。「コジョ・エヴォラは懸命に働いた。難しくなることは分かっていた」と付け加え、若手が直面した厳しい戦いを認めた。

主力選手を擁護

その若手の粘り強さが、前半終了間際に大きく試された。 ヨシュア・キミッヒがアレクサンダー・ロッシング＝レレシートの髪を引っ張って退場処分を受けた のだ。この問題について問われたコンパニ監督は、チーム内での対応は外部に明かさない姿勢を貫いた。元マンチェスター・シティ主将は「内部ですべてを話し合い、はっきりさせる。公に何かを伝えたり、この件について話したりするつもりはない」と強調した。

指揮官は、特にベテラン選手が過ちを犯したときこそ、チーム内の結束が重要だと訴えた。「我々は団結しなければならない。今回のように、キミッヒが退場につながる過ちを犯したときは、内部で話し合い、解決する」と述べた。

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終盤の判定に率直な見解

数的不利にもかかわらず、バイエルンは終盤、途中出場のルイス・ディアスがペナルティーエリア内で倒れ、思いがけない勝利をつかみかけた。多くの監督なら判定を引き分けの理由に挙げかねない場面だったが、コンパニ監督はPKを与えなかった主審の判断を率直に受け止めた。「あの場面で我々にPKは与えられない」と認め、「もちろん違う意見の人もいるだろうが、私にはPKではない。ルイス・ディアスの足が芝に少し引っかかった」と語った。

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このスコアレスドローでバイエルン・ミュンヘンは勝ち点23のブンデスリーガ2位となった 。首位ボルシア・ドルトムントとは勝ち点1差で、ドルトムントは1試合消化が少なく、日曜日にバイエル・レヴァークーゼンと対戦する。また、勝ち点22で3位のフライブルクと、さらに1ポイント差の勝ち点21で4位につけるRBライプツィヒが日曜日に対戦する結果次第では、バイエルンは2位の座も失う可能性がある。

状況好転への期待

コンパニ監督が明らかに懸念していたのは、コンラート・ライマーの試合終盤の負傷だ。途中出場したライマーは87分にピッチを離れ、バイエルンの負傷者リストはさらに長くなった。さまざまなポジションをこなすオーストリア人選手の状態を問われると、指揮官は「コニー・ライマーの状態は良くなさそうだ」と認めた。「普通なら走っているうちにかなり良くなるものだが、彼はそうできなかった。だから状態は良くなさそうだ」

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離脱者が増える中でも、指揮官はこの状況に苦笑し、「ここまで不満は言ってこなかった（笑）。だから、そのままにしておこう」と語った。ブンデスリーガ優勝を目指すバイエルンが勝ち点を落とした緊張感のある午後に、笑いがこぼれたひとときだった。

それでもコンパニ監督は、負傷者が戻ればチームは力を発揮できると自信を見せる。若手が得た経験も長い目で見れば実を結ぶと考えている。「このチームには何かがある。簡単ではなかったが、ここまで負けたのは一度だけだ」と指摘。「コジョ・エヴォラやバスティ・アソモのような才能豊かな若手がいる。いずれ流れは再び変わり、選手も多く戻って安定感が増す。そうなれば、すべてがもっと円滑に進むだろう」と語った。