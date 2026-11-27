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シャビ・アロンソ監督は、金曜日に敵地でノッティンガム・フォレストに2-3で敗れ、プレミアリーグ3連敗を喫したチェルシーについて、自信を失い、結果を守り切れずにいると認めた。チェルシーの指揮官はクラブ全体に団結を呼びかけ、MFジョーダン・ヘンダーソンは、何がうまくいっていないのか選手たちにも分からないと認めた。

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アロンソ監督「責任は我々にある」

シティ・グラウンドでの敗戦後、『Sky Sports』の取材に応じたアロンソ監督は、チェルシーに関わる全員に団結を呼びかけた。「クラブもチームも、全員が団結してこの苦境を乗り越えなければならない。向き合わなければならないし、責任は我々にある」と語り、続けた。「クラブに関わる全員にとって難しい時期だ。チームにとっても、ファンにとってもそうだ。また負けて残念だが、解決策を探し続けなければならない」

「立ち止まるわけにはいかない。自信を失っており、チームは結果を守り切るのに苦しんでいる」

ブーイングを受けたフォファナを擁護

ウェスレイ・フォファナは、無許可で行ったYouTubeでのインタビューを受け、キックオフ時から チェルシーのサポーターからブーイングを浴びた 。DFはその後、フォレストの2点目につながるPKを与え、交代でピッチを退いた。フォファナの自信について問われたアロンソ監督は、「全員を支えなければならない。難しい時期にあることは分かっている。団結が必要だ」と語った。

守備の問題については、「もっと良くできるのは間違いない。このレベルでは結果を守り、これほど多くの失点を喫してはならない。だから負けている」と付け加えた。リーグ戦でチェルシーの23失点を上回るのは、最下位クリスタル・パレスの27失点だけだ。

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答えを探すヘンダーソン

試合後、何がうまくいっていないのか問われたチェルシーのMFヘンダーソンは、こう認めた。「分かっていれば、試合に負けていない。サッカーでは毎日、毎週、違う課題を突きつけられる」

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「プレミアリーグは厳しい。成長し、良くなるために、毎日懸命に取り組み続けるしかない。もちろん、今の状況に満足している人は誰もいない。最近は負けが多すぎるし、もっと良いプレーをしなければならない。要するにそういうことだが、取り組み続ける」

エメガの活躍は数少ない収穫

一方、アロンソ監督にとって、途中出場から 2得点を挙げたエマヌエル・エメガ は救いだった。「間違いなく良い影響を与えている。よくやってくれた。そこは収穫だ」と語った。

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リーグ戦直近5試合で4敗を喫したチェルシーは現在8位だが、週末が終わるまでに13位まで順位を落とす可能性がある。