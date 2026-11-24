共有 GOALをGoogleでフォロー

元DFのアレッサンドロ・フロレンツィが、2020-21シーズンに期限付き移籍で所属したパリ・サンジェルマンのチャンピオンズリーグへの強い執着を明かした。古巣同士の欧州での対戦を前に、イタリア人のフロレンツィはトーマス・トゥヘル率いるチェルシーの優勝を「因果応報」と感じたことや、その後ルイス・エンリケがPSGを変えたことを語った。

広告

フロレンツィ、波乱に満ちたPSGでの期限付き移籍期間を振り返る

フロレンツィが、PSGとローマのチャンピオンズリーグでの対戦を前に、PSGで過ごした出来事の多い1シーズンを振り返った。2020-21シーズンにローマからフランスの首都へ期限付き移籍したイタリア人のフロレンツィにとって、その1年は欧州タイトルへの強い執着に彩られていた。後にチャンピオンズリーグ2連覇を果たすまで、PSGは欧州最高峰のクラブ大会で何度も痛みを伴う敗退を経験した。

フロレンツィの在籍中に残った大きな傷の一つが、マンチェスター・シティに2-1、2-0で敗れた準決勝だ。『レキップ』のインタビューで、フロレンツィは欧州制覇という一つの目標がロッカールーム全体をいかに支配していたかを振り返った。浮き沈みの激しいシーズン、その執着は最終的に国内での覇権を犠牲にした。

トゥヘルの退任を巡り「因果応報」

2020-21シーズンはトゥヘル監督の下で始まったが、PSGは12月に同監督を解任した。パリのクラブ首脳陣にとって皮肉なことに、ドイツ人指揮官はその同じシーズンの終わりにチェルシーでチャンピオンズリーグ優勝を果たした。

「当時、PSGはまだチャンピオンズリーグで優勝していなかったが、会長が大きなものを築こうとしているのは分かった」とフロレンツィは語った。「彼らが執着していたのはチャンピオンズリーグだった。それが間違いなく、僕らがリーグ優勝を逃した理由だ。あのシーズン、僕らはチャンピオンズリーグのことしか考えていなかった。僕らは準決勝でマンチェスター・シティに敗れ、トゥヘルは決勝で優勝した。因果応報だね！でも、パリには素晴らしい思い出があるし、初めてのタイトルもそこで獲得した」

広告 広告

変化をもたらした存在としてエンリケを称賛

PSGは長年、国内での強さを欧州での頂点につなげられずにいた。フロレンツィは、舞台裏で根本的な変化が起きれば、クラブはいつか欧州を制すると信じていた。

Related Topics

次の試合 PSG UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 ROM 視聴する

「PSGはいつかチャンピオンズリーグで優勝するだろうと思っていた。でも、何かが起きる必要があった」と、現役を引退したフロレンツィは説明した。「その『何か』がルイス・エンリケだ。彼が来てから、もう以前と同じクラブではない」

エンリケ監督の指導の下、PSGはそれまで足かせとなっていた心理的な重圧を振り払った。スペイン人指揮官が新たなチームの姿を築き、クラブをチャンピオンズリーグ連覇へと導いた。

広告

古巣PSGとローマの対戦を見守るフロレンツィ

現役時代に両クラブでプレーしたフロレンツィにとって、水曜日のチャンピオンズリーグの一戦には特別な思いがある。 PSGは大会第5節でローマをパルク・デ・プランスに迎える 。