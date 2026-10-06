スペインのカルロス・アルカラスが東京大会で2連覇を達成した。チェコのイリー・レヘチカをセットカウント2-0、スコア7-6、6-4で下し、日本の首都での強さを改めて示すとともに、アジアツアーを最高の形でスタートさせた。

ストレートで決着したとはいえ、試合は容易ではなかった。アルカラスは難しい立ち上がりを強いられ、自身のサーブで最初の3ポイントを落とした。一方でレヘチカは集中力を保ち、第1セットでリードを奪った。

しかしスペイン人は徐々にレベルを上げ、優位を確立することに成功。プレッシャーのかかる場面での巧みな対応を武器に、タイブレークでセットをものにした。

第2セットでも、サーブが試合の流れを左右する重要な役割を果たし続けたが、アルカラスは訪れた唯一のチャンスを生かしてセットと試合を決め、東京での優勝を祝して両腕を突き上げた。

優勝後、アルカラスはカメラのレンズに「2-2 東京が大好きだ。本当にありがとう」と書き、同大会への出場2回でいずれも優勝したことに言及した。

今回の優勝は、まだ制したことのないアジアツアー、上海マスターズ1000の前にアルカラスにとって大きな弾みとなる。また、世界ランキング3位としての立場を強固にし、残りのシーズンに再び出場しないイタリアのヤニック・シナーとの差を縮める機会を与えるものだ。

もしスペイン人が上海、パリ、そしてATPファイナルで好成績を収めれば、ドイツのアレクサンダー・ズベレフに次ぐ世界2位への浮上が可能な位置に立つかもしれない。

優勝後、アルカラスは負傷からの復帰の道のりを振り返りながら、自身のチームへ感謝のメッセージを送った。「私たちは本当に大変な道のりを歩んできた。私の負傷の回復過程は非常に長く、不安もあれば、良い時も悪い時もあった。しかし、あなたは私が復帰時に最高の状態でいられるよう全力を尽くし、再発しないように私の負傷をケアしてくれた」

さらにこう続けた。「あなたはコートの内でも外でも私をより良い存在にしてくれる。あなたと一緒に働けることを、私はとても幸運に感じている」