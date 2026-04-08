シーズン佳境を迎え、サウジ・ロシェンリーグのアル・ハルド戦を控えるアル・ヒラルは、主力選手の1人が復帰し士気が高まっている。チームは国内および大陸大会に向けて完全なコンディションを取り戻そうとしている。

MFナセル・アル・ドスリは足指の怪我から回復したが、今夜リヤドのアル・マムラカ・アリーナで行われる第29節アル・ハルド戦での出場は未定だ。

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スポーツ紙『アル・リヤディヤ』によると、来週月曜にAFCチャンピオンズリーグ・ラウンド16でアル・サッド（カタール）と対戦する試合での出場も難しい見込みだ。1ヶ月以上トレーニングから離れていたため、コンディション回復が課題となっている。

一方、アル・ヒラルは主将サレム・アル・ドスリとウイングのスルタン・マンデシュが負傷から回復し、戦列に復帰した。シモン・インザーギ監督率いるコーチ陣は試合前の戦術会議で最終的な先発メンバーを決める見込みだ。

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アル・ヒラルはサウジ・ロシェン・リーグで65ポイントをマークし、首位アル・ナスルに5ポイント差の2位。連勝が求められる。