SPOX提携サイト「calciomercato」によると、ユヴェントスはドイツ代表選手の代理人と再接触したが、合意には至っていない。

両者の間には特に報酬面で大きな隔たりがある。報道によると、ゴレツカは契約時にサインボーナス1000万ユーロ、年俸700万ユーロ（手取り）を要求している。

財政難のユヴェントスがこの条件を受け入れるかは不透明だ。クラブはより安価なフランク・ケシエ獲得に傾いているという。

ケシエは数週間前からユヴェントスの候補に挙がっており、移籍金もゴレツカより大幅に低い。3年契約で年俸500万ユーロ（手取り）を要求しているとされる。

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ゴレツカはミランと契約するのか？

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ユヴェントスはストライカーやGKの補強を優先するため、ゴレツカとの契約は遅れる見込みだ。

トリノ移籍が破談になっても、ゴレツカのイタリア挑戦が終わるわけではない。31歳の彼は依然として複数オプションを残しており、その一つがミランだ。

当初は移籍が合意間近と報じられたが、最終節でCL権を逃した。スペインではアトレティコ・マドリードが関心を示し、MLS移籍も選択肢に挙げられている。

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ゴレツカは8年間所属したバイエルンを退団した。

6月末で8年間過ごしたバイエルンとの契約が満了した。ここ数年はジョシュア・キミッヒやアレクサンダル・パブロヴィッチにポジションを譲り、ベンチを温めることが多かった。

今シーズンのブンデスリーガでは31試合に出場し5ゴール4アシストを記録したが、チャンピオンズリーグ10試合では無得点・無アシスト。ワールドカップでも控えに甘んじた。