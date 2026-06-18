噂される真実……サレム・アル・ドゥスリのパフォーマンスが低下した原因は？

ここ数日、サウジアラビア代表主将サレム・アル・ドスリの低調なパフォーマンスを巡る論争が、メディア報道で収束した。ウルグアイ戦での出来は、家族の手術という私的状況が影響したとの情報を受けていた。

一部報道では、ドスリーは試合前に家族が手術を受けたことで精神的に追い込まれ、パフォーマンスが低下したとされていた。

しかし、アラビーヤチャンネルはこれを否定。家族が手術を受けたという噂は根拠がないと強調した。

この否定により、試合後にSNSなどで広がった憶測は収束した。

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ドスリは1－1の引き分けに終わった試合にフル出場したが、ファンからは「得意のドリブルや攻撃的な突破が見られなかった」と指摘する声も上がった。

また、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスも、フィジカルと技術が低下したままのアル・ドスリを最後まで交代しなかったことで批判を受けた。家庭の事情は否定されたが、議論は再びグリーンジャージのキャプテンの技術とフィジカルに戻っている。サウジアラビアのスポーツ界は、今後の試合での彼の反応に注目している。