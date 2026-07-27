イングランドのフラムがレアル・マドリードのスペイン人ストライカー、ゴンサロ・ガルシアの獲得に寄せる関心は、単なる噂の段階から本格的な動きへと発展した。監督のアルバロ・アルベロアが、局面を変えられる純粋なストライカーでチームの攻撃陣を強化したいと望んでいるためだ。

イギリスの『ジ・アスレティック』紙は、クラブが正式に同選手へ関心を寄せていることを明らかにした。一方、移籍情報に精通するイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノは、この取引の成否はレアル・マドリードの姿勢と、白い巨人が提示する条件、とりわけ将来的な条項や再売却時の取り分の割合に完全にかかっていると強調した。

ガルシアは、キリアン・エムバペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ヤン・ディオマンデ、ロドリゴといった大物を擁する攻撃陣の激しい過密状態のなかで、レアル・マドリードでの先発出場のチャンスが極めて限られたものになっていることを理解している。それゆえ、より多くの出場時間を確保するためには、退団という選択肢が理にかなっているのだ。

レアル・マドリードの元選手であり、現在はフラムを率いるアルベロアは、古巣との強固な関係を活かしてこの取引をまとめようとしている。しかし、最大の障害は、まずポルトガル人監督ジョゼ・モウリーニョから同選手の退団についての承諾を得る必要がある点にあり、これはまだ決着がついていない。

ロマーノによれば、フラムの幹部は今後数時間のうちにレアル・マドリードの首脳陣と連絡を取り、正式な交渉を開始して取引の詳細を協議する見通しで、これは若きストライカーの未来にとって重要な転機となり得る動きだという。