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アドリアン・ラビオが、金曜日のACミランによるジェノアとの接戦を制した一戦の後、セリエAの審判の水準を痛烈に批判した。ACミランはスタディオ・ルイジ・フェッラーリスで勝ち点3を手にしたものの、フランス人MFは議論を呼ぶ判定に憤りをあらわにし、イタリアサッカーの評判を傷つけていると主張した。

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ミランの勝利に水を差した物議を醸す判定

アルファジョ・シセとクリスティアン・プリシッチの序盤のゴールにより、ルベン・アモリム率いるチームは敵地で2-1の勝利を収めた。しかし、後半開始早々、タッチライン付近でのファウルを巡って雰囲気が一変した。

50分、ラビオはジェノアのDFアレッサンドロ・マルカンダッリからボールを奪ったところで、故意に引き倒された。ミラン陣営は決定的な得点機会の阻止（DOGSO）に当たるとして一発退場を強く求めたが、主審のダヴィデ・マッサは警告のみにとどめた。

この判定で現場は騒然となった。ラビオは抗議によって警告を受け、アモリムのスタッフもベンチから退席を命じられた。VARはこの場面を確認したが、マッサ主審の当初の判定は覆らなかった。

カルヴァレーゼ氏、マッサ主審の判定を擁護

元イタリア人審判のジャンパオロ・カルヴァレーゼ氏はインスタグラムでイエローカードの判定を正当化。ゴールまでの距離を踏まえると、DOGSOの厳密な要件を完全には満たしていなかったと説明した。

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「ラビオのチャンスは得点機会だったが、DOGSOに該当するには4つの条件を満たす必要があるとルールで定められている」と、カルヴァレーゼ氏は自身のインスタグラムで述べた。「ボールの保持、プレーの大まかな方向、付近にいる守備側の選手の数、そしてゴールまでの距離だ」

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さらに、こう続けた。「今回はファウルがタッチライン方向、ゴールから約60メートルの位置で起きたことを考えると、イエローカードのみにとどめたダヴィデ・マッサ主審の判定は妥当だと考える。同時に、仮にマッサ主審がレッドカードを提示していたとしても、VARは介入できなかった。したがって、これは主審の裁量によってピッチ上で下される判定だ」

ラビオ、イタリアサッカーが代償を払うと警告

カルヴァレーゼ氏によるルールに基づいた説明は、ラビオの怒りを買った。フランス代表MFはその説明を真っ向から否定し、SNS上で直接反論した。

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カルヴァレーゼ氏の投稿に返信したラビオは、イタリアサッカー界における責任の取り方について厳しく批判した。「人生でもサッカーでも間違いを犯すことはある。でも、少なくともそれを認められるべきだ」とコメント。「嘘をつき続けても進歩にはつながらない。そして、その代償を払うのはイタリアサッカーだ。考えてみてほしい。良い夜を」

ジェノア戦の騒動を乗り越えて

ミランは敵地で重要な勝ち点3を手にしたものの、スタディオ・ルイジ・フェッラーリスで起きた騒動の余波は続きそうだ。スタッフが退席処分を受けたことで、アモリムは今後の国内の試合に向けてベンチスタッフの体制を調整せざるを得ない。

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一方、ラビオによるセリエAの審判団への公然とした厳しい批判は、リーグ当局の調査対象となる可能性もある。今後数日間、ミラン陣営に注目が集まり続けそうだ。