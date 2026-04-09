嘘か真実か？…審判委員会がトニーとワイゼルの主張をめぐる論争に決着をつける

サウジアラビアサッカー連盟審判委員会は、ロシェン・リーグのアル・アハリ対アル・ファイハ戦（1－1）で起きたイングランド人選手イヴァン・トニーとドイツ人監督マティアス・ヤイスレの不満騒動を解決した。

発端は、アル・アハリ・ジェッダ対アル・ファイハ戦で主審が「アル・ラキー」に有利なPKを2度認めなかったこと。1度は試合終了間際の判定で、VARを確認しても変更しなかった。

この判定を受け、トニーとヤイスレは試合後、「第4審判が『リーグは諦めてアジアに集中しろ』と指示した」と批判した。

詳細を読む…トニー：「決定的な場面で基準が変わった。審判はアジアに集中するよう求めた！

」詳細を読む…ヤイスレ：「試合はアル・アハリから奪われた。審判はリーグ戦を忘れるよう求めた！」

サウジアラビア紙『アル・リヤディヤ』によると、サウジアラビアサッカー連盟審判委員会が音声記録を調べた結果、2人が主張する会話は確認できなかった。

同紙によると、委員会は第4審判を非難する証拠は見つからず、両氏の主張は事実無根と結論付けた。

この引き分けでアル・アハリは勝ち点66の3位にとどまり、アル・ヒラルに2、アル・ナスルに4の差をつけられた。