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ハーヴェイ・バーンズが、ニューカッスル・ユナイテッドの元選手ブルーノ・ギマランイスに明確なメッセージを送った。アーセナルの一員としてタインサイドに戻っても、快適には過ごせないとブラジル人選手に警告している。調子の上がらないニューカッスルは、首位チームとの対戦を巻き返しに向けた絶好の機会と捉えている。

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7500万ポンドで移籍したギマランイス、初めてタインサイドに帰還へ

代表ウィーク明けの土曜夜、プレミアリーグはセント・ジェームズ・パークでの重要な一戦とともに再開する。この試合は、ギマランイスにとって 今夏に7500万ポンドでニューカッスルからアーセナルへ移籍して以来 、初めてタインサイドでプレーする機会となる。

アーセナルは獲得可能な30ポイントのうち27ポイントを手にし、2位に5ポイント差をつける首位として北東部に乗り込む。一方のニューカッスルはホームで苦戦しており、今季のセント・ジェームズ・パークでの5試合でわずか1勝にとどまっている。

ギマランイスがどのような歓迎を受けるかは分からないが、今季すでにこの地域への遠征で印象的な経験をしている。サンダーランド戦では途中出場からゴールを決め、ホームサポーターから敵意を向けられながらも、感情をあらわにして喜んだ。

バーンズ、アーセナル相手の難題に応えられると自信

アーセナルは好調だが、バーンズは首位チームとの対戦こそ、自分たちに必要な刺激になると考えている。週末の一戦を前に、ホームで強豪に挑むことをニューカッスルは歓迎すると強調した。

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「ある意味、僕たちにとって本当にいい試合だと思う」とバーンズは『スカイスポーツ』に語った。「もちろん、最高の相手に自分たちの力を試すことになる。でも、特にセント・ジェームズ・パークでこうした難題に直面したとき、僕たちがどう応えてきたかは、ここ数年を見れば分かると思う。真正面から立ち向かってきた。代表ウィーク明けに必要なのは、こういう試合だと感じている」

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元チームメイトに喜ばしい結末を迎えさせたくないバーンズ

かつてのチームメイトが対戦相手としてピッチに立つことも、土曜日の一戦を特別なものにする。しかしバーンズは、アーセナルのユニフォームを着て戻るギマランイスへの感傷を退け、ニューカッスルが重視するのはあくまで結果だと強調した。

「これがフットボールだ。選手は去り、戻ってくる。ブルーノは違うユニフォームを着て戻ってくる」と付け加えた。「試合が終わったとき、結果に喜んでいないことを願う。そういうものだ。僕たちはそこへ行って、自分たちの仕事をするだけだ」

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代表ウィーク明け、両チームを待つ重要な一戦

国内リーグが再開する土曜夜の対決は、両クラブにとって大きな意味を持つ。ニューカッスルにとって、首位チームを倒すことは、振るわないホームでの成績を改善し、シーズンに弾みをつける絶好の機会となる。

一方、プレミアリーグ首位のアーセナルは5ポイントのリードを守ろうとする中、敵意に満ちた敵地で厳しい試練に臨む。