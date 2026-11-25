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スポーツ仲裁裁判所（CAS）がアフリカ・ネーションズカップのタイトルをモロッコから剥奪してセネガルに与える裁定を下し、モロッコに衝撃が相次いでいる。

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法廷で大陸王者のタイトルを失ったモロッコは、その後、本件にかかる費用の3分の2を負担し、残る3分の1をアフリカサッカー連盟が負担することも明らかになった。

しかし、ここ数時間でモロッコサッカー界にとって悲しい出来事が起きた。この裁定により、モロッコは月間FIFAランキングで手にした歴史的な順位を失うことになったのだ。

今月18日、モロッコ代表は新たなランキングで2つ順位を上げ、世界5位に到達するという歴史的快挙を成し遂げた。アラブの代表チームとして初めてこの順位に到達し、アフリカ勢としては1994年4月に5位となったナイジェリアに次いで2チーム目の快挙だった。

モロッコのこの快挙が重要なのは、単なる一時的な順位上昇にとどまらず、近年モロッコサッカーが遂げてきた大きな発展が続いていることを示しているからだ。モロッコ代表は、世界の強豪と渡り合える力を持つチームへと変貌を遂げている。

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CASが歴史的快挙を台無しに

CASの裁定後、モロッコがFIFAランキングで18ポイントを失う可能性があると報じられていた。これは、CASがタイトルをセネガルに戻す前に、アフリカ・ネーションズカップ優勝が算入されたことで得たポイントである。

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そして本当の衝撃が訪れた。国際サッカー連盟（FIFA）が、CASの裁定からわずか数時間後に公式サイト上の各国ランキングを修正したのだ。

FIFA公式サイトに掲載されたランキングでは、モロッコ代表が2つ順位を落としていた。5位から7位に後退し、代わってポルトガルとブラジルがそれぞれ5位と6位に浮上した。

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一方、セネガル代表は月間ランキングで18位を維持しており、昨日のCASの裁定による影響は受けなかった。

CASが大陸王者のタイトルをセネガルに

アフリカサッカー史上最も物議を醸した騒動の一つに終止符を打つ劇的な展開となった。スポーツ仲裁裁判所は、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝に関するアフリカサッカー連盟の決定を取り消す裁定を下し、タイトルをセネガルに戻した。セネガルはピッチ上で延長戦の末にモロッコを1-0で下しており、数カ月に及んだ法廷闘争にようやく決着がついた。

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スポーツ仲裁裁判所は昨日（火曜日）、アフリカサッカー連盟の上訴委員会の決定を取り消すと発表した。同委員会は3月17日、セネガル代表が決勝を放棄したとみなし、モロッコに3-0の勝利を与えていた。

今回の新たな裁定により、セネガルはラバトのプリンス・ムーレイ・アブドゥッラー・スタジアムでピッチ上で勝ち取ったタイトルを取り戻した。この一戦では、ピッチ内外で異例の出来事が相次いだ。

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アフリカ・ネーションズカップ2025決勝騒動の詳細

騒動の発端は、試合の90分間が終わろうとしていた終盤のことだった。スコアレスの状況で主審がモロッコにPKを与え、この判定がセネガルの選手たちとパペ・ティアウ監督の怒りを買った。

セネガル代表の選手数人が抗議のためピッチを離れてロッカールームへ向かい、試合は約10分間中断した。その後、サディオ・マネがチームメイトと監督を説得し、ピッチに戻って試合を再開させた。

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再開後、モロッコはタイトルを決める絶好のチャンスを得たが、ブラヒム・ディアスはパネンカでPKを蹴って失敗。ボールはGKエドゥアール・メンディの手に難なく収まった。

試合は延長戦に突入し、パペ・ゲイェがセネガルに決勝ゴールをもたらした。これにより同国は史上2度目の優勝を果たし、自国での戴冠を待ち望んでいたモロッコのサポーターに衝撃を与えた。

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試合から2カ月後、アフリカサッカー連盟の上訴委員会はセネガルを試合放棄とみなす決定を下し、規定第84条に基づいてモロッコに3-0の不戦勝を与えた。