火曜日の退任直後から、今回の突然の決定をめぐっては、アシスタントコーチのネルソン・モルガドの役割が各報道で一致して取り沙汰されていた。レンスは当初、トップメラーの側近だけを解任する意向だったとみられる。しかし、45歳の元アイントラハト・フランクフルト指揮官は、自身の残留をアシスタントの去就と結びつけていたという。

クラブの声明では、「チーム構成、そしてコーチングスタッフの働き方と組織について数多くの話し合いを重ねた末、クラブは監督に対し、スタッフを再編成する意向を伝えた」と説明。その上で「ディノ・トップメラーがこの構造的変化を受け入れることができなかったため、クラブは責任ある判断として、同監督および2人のアシスタントの職務を終了させる決定を下した」としている。

レンスでのトップメラー退任、選手との間にも問題か？

Sport1 の報道によると、問題はそれだけではなかったようだ。報道では、トップメラーと選手たちの間ではすでに数週間にわたって緊張した空気が漂っていたという。主力選手たちは、トレーニング内容について繰り返し不満を訴えていたとされる。

さらに、以前からレンスで職に就いていたフランス人アシスタントコーチのエリック・シコラ、セドリック・ベルテラン、ギヨーム・ラヴ、ヤニック・カユザックは、新たな指揮官のコミュニケーション不足を非難していたという。こうしてコーチングスタッフ内には2つの陣営が生まれていた。トップメラーと2人のアシスタントであるモルガド、エルヴィン・スケラの側と、フランス人スタッフの側だ。暫定的にカユザックが監督職を引き継いだ。金曜日のリーグ戦ASモナコ戦では、同氏がチームを率いる。

トップメラーはこの夏にレンスの監督に就任し、新天地でいきなり王者でありチャンピオンズリーグ優勝クラブでもあるパリ・サンジェルマンを下してスーパーカップ制覇に導いていた。一方で、リーグ・アンの新シーズンのスタートは波に乗り切れず。レンスは最初の4試合で勝ち点4しか獲得できなかった。チャンピオンズリーグでは、開幕戦でスラヴィア・プラハに勝利している。