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アル・アハリのアハメド・レダが、エジプトリーグのピラミッズ戦でサポーターに向けて唾を吐いたとされる騒動について釈明した。昨日の月曜日に行われたリーグ第9節のこの試合でアル・アハリは0-2で敗れ、選手たちのパフォーマンスにはサポーターから大きな怒りの声が上がっていた。

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アハメド・レダは自身の公式インスタグラムで説明を投稿した。アル・アハリのサポーターから批判を浴びた動画の拡散を受けたもので、自身の行為はチームのサポーターの誰かに向けたものではなかったと強調している。

同選手は、拡散されている動画は出来事を誤った形で映し出していると説明した。サポーターを侮辱する意図はまったくなく、ピッチにいる間のごく自然な行動にすぎなかったとしている。

アハメド・レダは「多くの人が話題にしているので説明しておきたい。拡散されているあの動画は、もちろん誤解されている。僕はこれまで誰に対してもそんなことをしたことはないし、これからも絶対にしない。アル・アハリのサポーターに対してはなおさらだ」と語った。

さらに「一部の人たちが、どんな場面でも好きなように切り取って、自分たちの望むことを人々に信じ込ませようとしているだけだ。僕は普通にウォーミングアップをしていて、誰でもするように普通に唾を吐いただけ。ただ撮影の角度のせいで顔がサポーターの方を向いているように映っていて、そのまま普通にウォーミングアップを続けた。もちろん改めて言うけれど、アル・アハリのサポーターは僕にとって何よりも大切な存在だ」と続けた。

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アル・アハリはピラミッズに0-2で痛恨の敗戦を喫した。ピラミッズは32分、カリム・ハーフェズのPKで先制すると、後半開始直後の48分にはムスタファ・ジコのパスからムスタファ・ファトヒが追加点を挙げた。

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アル・アハリは残り時間で追いつくことができず、今季リーグ戦初黒星を喫した。チームのパフォーマンスにサポーターは怒りをあらわにし、試合終了の笛の後には選手たちへの批判が一段と強まった。

ピラミッズ戦の敗戦はコーチングスタッフの去就にも影を落とした。クラブは火曜日の早朝、敗戦を受けて モロッコ人指揮官フセイン・アムータ監督とそのスタッフとの契約解除を正式に発表した。

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この決定は、アムータ監督の下でアル・アハリが喫した初めての敗戦を受けてのものだった。アムータ監督は昨年6月に2年契約でチームの指揮を執り始め、公式戦14試合で11勝2分け1敗の成績を残していた。唯一の黒星がこのピラミッズ戦だった。

エジプトリーグの順位表では、ピラミッズが9連勝で勝ち点を満点の27に伸ばし、首位の座を固めた。優勝争いで最も近いライバルとの差をさらに広げている。

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一方、アル・アハリは勝ち点20のままで3位に後退した。2位ザマレク（勝ち点22）とは2ポイント差、首位ピラミッズとは7ポイント差となり、ビッグマッチでの敗戦と監督の退任によってチームへの重圧は一段と増している。