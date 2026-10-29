「唯一、対戦したくないチーム」リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督、カラバオカップでの古巣ボーンマスとの再会に反応

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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、カラバオカップ準々決勝の組み合わせ抽選で、ボーンマスだけはどうしても避けたい相手だったと認めた。しかし、リヴァプールが緊迫したチェルシーとの4回戦を勝ち抜いたことで、スペイン人指揮官は古巣との感慨深い再会を迎えることになった。

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イラオラにとって喜びと複雑な思いが交錯する再会

アンフィールドでリヴァプールを率い、チェルシーとの激闘を制したイラオラは、ウェンブリーへの道に立ちはだかる次の相手が、マージーサイドで指揮を執るために離れた古巣、ボーンマスだと知った。準々決勝の組み合わせにより、思い入れのある古巣との対戦が決まったが、就任後これほど早く実現することは望んでいなかった。

イラオラはシャビ・アロンソ率いるチェルシーとの手に汗握るPK戦を制してチームを勝ち上がらせたが、試合後の喜びは次の対戦相手を知ってすぐに複雑なものとなった。「正直に言うと、抽選前に話していて、当たりたくない唯一のチームはボーンマスだと言っていた」とイラオラは語った。「私にとって特別な相手だが、彼らは私のことをよく知っている。最近はとても良いプレーをしていて、調子も良い。それでも、決まったことは仕方がない」

厳しいカップ戦を勝ち進むリヴァプール

今季のカラバオカップでのリヴァプールの道のりは、決して平坦ではない。組み合わせによって、プレミアリーグの強豪と相次いで対戦している。すでにトッテナム・ホットスパーとチェルシーを連続して下したが、好調のボーンマスとの対戦が決まり、さらに難しい戦いとなる。イラオラは、ここ数週間、運動量の多いプレーと戦術的な規律で好印象を残し続けているボーンマスの脅威を十分に認識している。

「組み合わせにはあまり恵まれていない。すでにトッテナム、チェルシーと対戦し、次はボーンマスだ。私にとって特別な試合になるのは間違いない。だが、準決勝に進む資格を自分たちの力で勝ち取らなければならない。またここで、ホームでそれを成し遂げられればと思う」とイラオラは述べた。

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粘り強く勝ち上がったチームに、イラオラはさらなる奮起を要求

ノックアウト方式の大会で重要なのはプレーの美しさではなく勝ち残ることだと認めたイラオラは、タイトル獲得の望みをつなぐため、ピッチで多大な労力を費やした選手たちを称賛した。ベスト8入りを決めた一方で、現状に満足せず、持ち前の粘り強さを保つよう選手たちに呼びかけた。

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「結局、カップ戦で大切なのは次のラウンドに進み、次の抽選に名を連ねることだ。幸運にも、私たちはPK戦で勝つことができた。選手たちは今日、本当に大きな努力をした。その結果、少なくとも準々決勝に進むという報いを得られたのでうれしい」と語った。

アンフィールドの雰囲気がもたらす力

リヴァプールの勝ち上がりを支えてきたのがホームの観客の力だ。チェルシーとの劇的な勝利の後、イラオラはサポーターを称賛した。試合中に先行されてもサポーターはチームを後押しし続け、その声援が相手を圧倒する雰囲気を生み、最終的に相手を消耗させたと指揮官は強調する。ピッチとスタンドのこの結び付きは、今季、クラブがあらゆる大会で結果を出し続けるために不可欠だと考えている。

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「選手たちはスタンドからの声援を感じていると思う。全員が一つになれば、より良い雰囲気をつくれる」とリヴァプールの指揮官は語った。「先行されても、『さあ、行こう』という雰囲気があったと思う。多くの選手たちが私たちを大いに助けてくれた。これでホームでは、良い気分で終えられた試合が3試合続いたと思うし、日曜日にはまた大きな試合がある。ホーム4連戦を最高の形で締めくくりたい」