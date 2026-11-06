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ジョゼ・モウリーニョは、ジュード・ベリンガムの類まれな能力に匹敵するMFは世界中のどこにもいないと強調した。イングランド代表のベリンガムは、レアル・マドリーがAEKアテネに劇的な逆転勝利を収める立役者となり、同クラブの今季欧州での全勝記録を守った。

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終盤の劇的勝利で欧州での連勝を維持

マドリーはギリシャで、アブバカリ・コイタに意表を突く先制点を許し、追いかける展開となった。しかし、ベリンガムが32分にすぐさま応える。マルク・ククレジャのボールに鮮やかなヒールシュートで合わせ、同点に追いついた。

ホームチームは残り15分、スタヴロ・ピロのゴールで再びリードを奪い、マドリーの欧州での全勝を止めるかに見えた。しかし、キリアン・エンバペがほぼ直後に至近距離から決め、再び試合を振り出しに戻した。

アディショナルタイムも終盤に差しかかった頃、途中出場のフェデ・バルベルデがペナルティーエリア際から強烈なシュートを放ち、3-2の勝利をもぎ取った。苦しみながらも勝利を収めたマドリーは欧州で4戦4勝とし、勝ち点12でパリ・サンジェルマンと並んで首位に立っている。

「彼のようなMFはほかにいない」

ベリンガムの巧みなヒールシュートは今季5点目となり、欧州での記録も更新した。23歳のベリンガムは、チャンピオンズリーグで7シーズン連続得点を記録した史上最年少選手となり、チームメートのエンバペを上回った。

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記録に残るゴールについて、ベリンガムは「本当に直感だった。いい位置にいて、その場面で自然に思いつく唯一のプレーができた。いいゴールだった」と振り返った。

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試合後、モウリーニョ監督はこのイングランド人選手を手放しで称賛した。「私が来てから、彼は素晴らしいプレーを続けている」と報道陣に語った。「彼は唯一無二の選手だ。あらゆる面でこれほど万能なMFは世界のどこにもいない。私にとって彼は本当に並外れた選手で、言葉が見つからない」

「それに、目立たない日でも、常に献身的なプレー、リーダーシップ、向上心、技術、得点できる位置に入る力、そしてゴールをもたらしてくれる……。並外れた選手だ。もう一度言うが、この選手たちを率いることができて、私はとても幸運だ」

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勝利への道を見いだす

マドリーは公式戦の連勝を7に伸ばしたものの、アテネでは限界まで追い込まれた。最終的にスペインの強豪は、選手層の厚さを生かして勝ち点3をもぎ取った。

ポルトガル人指揮官はこう続けた。「もちろん、とても満足している。非常に手ごわく、いいプレーをした相手との試合だった。相手は開始直後からコンパクトな陣形を保ち、縦に速いサッカーをしていた。私たちが完璧な試合をできなかったのは、相手のプレーが理由だ」

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「それでも、難しい展開の中で私たちは常に試合を捨てず、重要な局面で応えることができた。リードされているときも、強い気持ちを見せた。そして最後の1分、試合が混乱し、両チームが必死に勝利を求める中で、個々の力で上回るチームが勝った」

次はメスタージャでの試練

レアル・マドリーはすぐに態勢を立て直し、国内での戦いに目を向けなければならない。モウリーニョ監督率いるチームは、スペインサッカーで伝統的に最も厳しい敵地の一つであるバレンシアに乗り込み、同クラブと対戦する。

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マドリーが好調を維持したまま、目前に迫る11月の代表ウィークを迎えるには、メスタージャで好結果を得ることが不可欠だ。