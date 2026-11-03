バロンドールの発表を前に、ラミン・ヤマルとキリアン・エンバペは数週間にわたり熱心に、そしてかなり気恥ずかしくなるほどのアピール合戦を繰り広げた。一方、ハリー・ケインは謙虚な英国紳士らしく控えめな姿勢を貫き、ピッチ上の結果だけで自らを語らせていた。

そのケインが、自己宣伝をしなかったにもかかわらず、実際に世界最高のサッカー選手に選ばれた。世界中から称賛を浴びる今、33歳のバイエルン・ミュンヘンのストライカーは、自分自身やこれまでの歩み、持ち味について少し語る時が来たと感じているようだ。言葉でも攻勢に出始めた。

きっかけは、火曜日（21時）のアトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合を前に行われた記者会見だった。「僕には独自のスタイルがある。その意味で、僕はバロンドール受賞者としても独特な存在だ」とケインは語った。

「僕のようにプレーし、僕のような数字を残しながら、中盤や守備にも下がって、さまざまな局面でチームを助けるストライカーは多くない」。ケインにしては珍しく、自身に目を向けてそう説明すると、そのプレースタイルが後世に影響を残す可能性にも言及した。「これによって将来、ナンバー9に対する見方が変わり、若い選手たちがこのポジションでのプレーを考える際に、別のアプローチを得られるかもしれない。誇りに思う」

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ハリー・ケインに決定的な影響を与えたジョゼ・モウリーニョ

万能型ストライカーへと成長するうえで、特別な役割を果たした指揮官がいるようだ。古巣トッテナム・ホットスパーでともに過ごした期間はわずか約1年半。現在は再びレアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョだ。「トッテナムのトップチームに入った頃の僕は、どちらかといえばナンバー9だった」とケインは振り返る。長年指導を受けたマウリシオ・ポチェッティーノの下では、典型的なセンターフォワードとして起用されていた。

「その後、ジョゼは僕にもっと自由を与えてくれた。パスが自分の最大の強みの一つだとは分かっていた。ただ、ストライカーとして見られていたから、あまり目立たなかったのかもしれない」。ケインはそう語り、特に「自分の可能性をすべて引き出すことについて、ジョゼと話した」ことを思い起こした。「その時から、僕のプレーは少し変わった」

自らを「スペシャル・ワン」と呼ぶ指揮官とのこの特別な場面は、実際に映像にも残されている。偶然にも当時、Amazonプライムが「オール・オア・ナッシング」シリーズでスパーズのシーズンに密着していたのだ。モウリーニョは、ケインの立場をサッカー界の「映画スター」へと変えたいと話していた。それ以前にクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシと同じレベルに到達したいと語っていたケインは、うなずいて同意した。7年後の今、彼はかつてメッシとCR7がいた場所にいる。

モウリーニョが率いた2020-21シーズン、ケインはプレミアリーグで得点王に輝いただけでなく、最多アシストも記録した。2023年に移籍金1億ユーロでバイエルン・ミュンヘンへ加入してからも、その進化を見事に続けている。

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ケインとヤマル、エンバペ、メッシ、ロナウドの違い

この記者会見で、ケインが「proud」ほど繰り返し使った言葉は、おそらくなかった。世界最高の選手に選ばれてからちょうど1週間。その栄誉をどれほど誇りに思っているかが、ひしひしと伝わってきた。とりわけ、ライバルのヤマルやエンバペ、かつて何度も受賞したメッシやロナウドとは違い、若くしてスーパースターと見なされたわけではない。彼らのような華やかさもなく、世界的な知名度も彼らには決して及ばないからだ。

「僕の歩みは、ほかのバロンドール受賞者とは少し違った。特にキャリアの初めには苦しい時期もあったから、僕がこのレベルに達するとは思わなかった人もいるだろう。でも、懸命に努力し、逆境を乗り越える力と決意によって成し遂げた」。そう語ったケインは、さらに珍しく強気な口調で、間接的に批判者を皮肉った。「サッカーを知り、理解している人たちは、僕や僕のプレー、試合への向き合い方をずっと評価してくれていた」

ケインはまた、長くタイトルを獲得できなかったことで、かつて多くの嘲笑を浴びたことにも触れた。バイエルン・ミュンヘンでリーグ優勝を2度、DFBポカール優勝を1度経験するまでは、愛するクラブであるトッテナムで一つもタイトルを獲得できなかった。特につらかったのが、2019年のチャンピオンズリーグ決勝でリヴァプールに敗れたことだ。その舞台は、今回バイエルン・ミュンヘンの一員としてアトレティコとの対戦に臨む、マドリーのエスタディオ・メトロポリターノだった。

「2019年のつらい記憶を消し去るチャンスがある」とケインは語った。この火曜日に、少しは消せるかもしれない。だが何よりも、その機会は再びここでチャンピオンズリーグ決勝が行われる6月5日に訪れる。