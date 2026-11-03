バロンドールの選考を前に、ラミン・ヤマルとキリアン・エンバペは何週間にもわたり、熱心に（そしてかなり気恥ずかしいほどに）受賞に向けたアピールを続けた。一方、ハリー・ケインは、まさに謙虚な英国紳士らしく控えめな姿勢を貫き、ピッチ上の結果だけで自らを示した。

そして今、33歳のバイエルン・ミュンヘンのストライカーは、自らを売り込まなかったにもかかわらず、実際に世界最高のサッカー選手に選ばれ、世界中から称賛を浴びている。自分自身やこれまでの歩み、持ち味について少し語る時が来たと感じているようだ。ケインも言葉で攻勢に出た。

その場となったのは、火曜日（21時）に行われるバイエルン・ミュンヘン対アトレティコ・マドリーのチャンピオンズリーグの試合を前にした記者会見だった。「僕には独自のプレースタイルがある。その意味で、僕は独特なバロンドール受賞者だ」とケインは語った。

「僕のようにプレーし、同時に僕のような数字を残しながら、中盤や守備まで下がり、さまざまなところでチームを助けるストライカーは多くない」。ケインにしては珍しく、自身に焦点を当てて説明すると、後進に影響を残せる可能性にも言及した。「これによって今後、9番の選手に対する見方が変わり、若い選手たちにこのポジションでのプレーについて別の発想を与えられるかもしれない。誇りに思う」

ハリー・ケインに決定的な影響を与えたジョゼ・モウリーニョ

ケインが幅広い役割を担えるストライカーへと成長するうえで、ある監督が特別な役割を果たしたようだ。古巣トッテナムでは約1年半しか一緒に仕事をしなかった、現在は再びレアル・マドリーを率いるジョゼ・モウリーニョである。「トッテナムのトップチームに入った頃、僕はどちらかといえば9番だった」とケインは振り返る。長年指導を受けたマウリシオ・ポチェッティーノは、ケインを典型的なセンターフォワードとして起用していた。

「その後、ジョゼは僕にもっと自由を与えてくれた。パスが自分の最大の強みの一つだとは分かっていた。でも、ストライカーとして見られていたから、あまり気づかれていなかったのかもしれない」。ケインはそう語り、「自分の可能性を最大限に引き出すことについて、ジョゼと話したこと」を特に振り返った。「その時から、僕のプレーは少し変わった」

自らを「スペシャル・ワン」と呼ぶモウリーニョとの、その特別な瞬間は、実際に映像にも残っている。ちょうど当時、Amazon Primeが「All or Nothing」シリーズでスパーズのシーズンを追っていたのだ。モウリーニョは、ケインをサッカー界の「映画スター」へと変えたいと語っていた。それに先立ち、クリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシと同じレベルに到達したいと話していたケインは、うなずいて同意した。それから7年。ケインは、かつてメッシとCR7がいた場所に立っている。

モウリーニョが指揮した2020-21シーズン、ケインはプレミアリーグで得点王に輝いただけでなく、最多アシストも記録した。2023年に移籍金1億ユーロでバイエルン・ミュンヘンへ加入してからも、その成長を見事な形で続けている。

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ケインとヤマル、エンバペ、メッシ、ロナウドの違い

この記者会見で、ケインが「誇りに思う」ほど繰り返した言葉は、おそらくなかった。世界最高のサッカー選手に選ばれてからちょうど1週間。その栄誉をどれほど誇りに思っているかが、ひしひしと伝わってきた。とりわけケインは、受賞を争ったヤマルやエンバペ、かつて何度も受賞したメッシやロナウドとは違い、若くしてスーパースターと見なされたわけではない。彼らのような華やかさもなく、世界的な知名度でも彼らに並ぶことは決してないからだ。

「僕の歩んできた道は、ほかのバロンドール受賞者とは少し違う。特にキャリアの初めには苦しい時期があって、僕がこのレベルに達するとは思わなかった人もいたかもしれない。でも、努力と逆境に耐える力、そして強い決意のおかげで、ここまで来ることができた」とケインは語った。さらに、珍しく強気な言葉で、間接的に批判者をけん制した。「サッカーに詳しく、サッカーを理解している人たちは、僕のことも、僕のプレーも、試合への取り組み方も、ずっと評価してくれていた」

ケインはまた、長くタイトルを獲得できなかったことで、かつて多くの嘲笑を浴びたことにも触れた。バイエルン・ミュンヘンでリーグ優勝を2度、DFBポカール優勝を1度経験するまでは、愛するクラブであるトッテナムで一つのタイトルも手にできなかった。特につらかったのは、2019年のチャンピオンズリーグ決勝でリヴァプールに敗れたことだ。その舞台は、今回バイエルン・ミュンヘンの一員としてアトレティコとの対戦に臨む、マドリードのエスタディオ・メトロポリターノだった。

「2019年のつらい記憶を消し去るチャンスがある」とケインは語った。この火曜日に、少しは消せるかもしれない。だが何よりも、その機会は再びここでチャンピオンズリーグ決勝が行われる6月5日に訪れる。