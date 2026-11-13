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マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督が解任され、元バイエルンDFマタイス・デ・リフトの奇妙な連続記録が続くことになった。

以前から長らく進退が不安視されていたキャリックは、木曜日に解任された。これにより、センターバックのデ・リフトはプロ12シーズン目の開幕も新たな監督の下で迎えることになる。

不思議なことに、デ・リフトは前シーズンの開幕時に指揮を執っていた監督と、翌シーズンを迎えたことが一度もない。2016-17シーズン、当時17歳のデ・リフトがアヤックスのトップチームに昇格した際の監督は、ピーター・ボスだった。

ボスが2017年夏にボルシア・ドルトムントへ移ったため、デ・リフトはプロ2シーズン目をマルセル・カイザーの下で迎えた。しかし、カイザーは半年で退任し、後任にはエリック・テン・ハーグが就任。デ・リフトはテン・ハーグの下で2018-19シーズンをスタートさせた。

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デ・リフト、ユヴェントスでの3年間に3人の監督を経験

翌シーズンはユヴェントスへの移籍に伴い、オランダ人DFは必然的に新たな監督の下でプレーすることになった。ただ、マウリツィオ・サッリと過ごしたのは1年だけ。サッリは2019-20シーズン終了後に解任され、後任にはユヴェントスのレジェンド、アンドレア・ピルロが就任したものの、ピルロもわずか12カ月でチームを去った。

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デ・リフトを指導する監督の交代はその後も続いた。2021-22シーズンの開幕時には、ユヴェントスでマッシミリアーノ・アッレグリの指導を受けた。アッレグリは2024年までトリノにとどまったが、デ・リフトは2022年に移籍金6700万ユーロでバイエルンへ移籍。またしても監督が変わり、今度はユリアン・ナーゲルスマンの下でプレーした。2023年春にナーゲルスマンが解任されると、バイエルンではトーマス・トゥヘルが後任に就任。一方、デ・リフトは2024年にマンチェスター・ユナイテッドへ移った。

Getty Images

ユナイテッドでは、かつてアヤックスで指導を受けたテン・ハーグの下でスタートを切った。しかし、数カ月後にテン・ハーグが解任され、ルベン・アモリムが指揮官に就任。デ・リフトはこのポルトガル人監督の下で2025-26シーズンを迎えたが、2026年初めにアモリムが解任された後は、マイケル・キャリックの下で同シーズンを終えた。

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マンチェスター・ユナイテッドでマイケル・キャリックの後任となるのは？

そのイングランド人指揮官もオールド・トラッフォードで解任された今、デ・リフトが2027-28シーズンの開幕を、前シーズンの開幕時とは異なる監督の下で迎えることは明らかだ。報道によると、キャリックの後任の最有力候補はマウリシオ・ポチェッティーノ。54歳のアルゼンチン人監督とアメリカ代表との契約は2030年まで残っており、ユナイテッドが引き抜くには、契約解除条項に定められた860万ユーロを支払う必要があるとみられる。一方、アメリカ代表でのポチェッティーノの後任には、ジョゼップ・グアルディオラの名前が挙がっている。

一方、デ・リフトは長引く背中の負傷もあり、今季のユナイテッドではほとんど出番を得られていない。27歳のDFは2026-27シーズンにまだ2試合しか出場しておらず、10月末にはチャンピオンズリーグでコモに1-4と敗れた試合で、10カ月以上の離脱を経て復帰を果たした。マンチェスターでの約2年半で通算58試合に出場し、3得点を挙げているデ・リフトの契約は、2029年までとなっている。