「告白と警告」モウリーニョ、レアル・マドリーの喜びを脅かす不安に直面

レアル・マドリードを率いるポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョが、多くの選手が疲労からの休息と回復を必要としているにもかかわらず、各国代表に合流するためチームを離れることを受け、来たる国際マッチウィークに懸念を示した。彼は、選手たちが今後の期間に必要なケアを受けられないことの影響について警告を発した。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が報じたところによると、チームは8連勝を飾って高い士気でこの期間を迎えているにもかかわらず、国際マッチウィークはレアル・マドリード内部に懸念を引き起こしているという。コーチングスタッフは、選手たちが代表での活動により、さらなる疲労や負傷を負うことを恐れているのだ。

モウリーニョは、メスタージャでのバレンシア戦勝利の後、自らの懸念を認め、次のように語った。「今ここで皆さんに言っておきますが、私は国際マッチウィークについて心配しています。なぜなら、選手たちが私と私のスタッフのもとに留まっていれば、回復期間中に最高のケアを施すことができますが、彼らは代表チームのもとへ行ってしまうからです」。

ポルトガル人監督は、各国代表の監督たちに向けてメッセージを送り、レアル・マドリードの選手たちのコンディションに配慮し、余計な負担をかけないよう求め、次のように説明した。「私は代表チームを率いた経験はありませんが、彼らの監督が仕事をしたいという気持ちは理解しています。しかし、これらの選手たちは今は働くことができません。彼らには休息が必要で、そうすることで後に代表チームでプレーできるのです」。

さらにモウリーニョは、自チームの利益を最優先に考える代表監督たちの考え方は理解していると述べ、こう語った。「私は誰にも電話したくありません。私の友人のカルロにさえも」。これはブラジル代表を率いる指揮官カルロ・アンチェロッティを指したものだ。

レアル・マドリードの監督は、ヴィニシウス・ジュニオールやエンドリックを含むブラジル代表に招集された選手たちの状況にも言及し、アンチェロッティが彼らをどう扱うかについては、選手たちが疲労性の負傷を負うことへの懸念ほどは心配していないと述べた。そして、各国代表には選手の回復プログラムに対してプロフェッショナルな対応が求められると強調した。

モウリーニョは、レアル・マドリードの選手たちが代表に合流するため離れることについての話を締めくくり、国際マッチウィークが損失なく過ぎることへの期待を表明して、こう語った。「我々に幸運が訪れることを願いましょう」。