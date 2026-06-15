否定の後、カタルーニャの陰謀でアトレティコ幹部が窮地に

アルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの獲得が話題になる中、アトレティコ・マドリードのスポーツディレクター、マテオ・アリマニはバルセロナ幹部から結婚式への招待を受けた。単なる社交ではなく、両クラブの非公式交渉のきっかけになると見られる。

招待主は元幹部のジョアン・ソリエール。観測筋は、この会合が両クラブの非公式交渉のきっかけになると見る。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は、ソレールが来年7月1日にユース部門責任者兼スポーツ委員会委員として復帰すると伝えている。 正式復帰に先立ち、今週行われる結婚式にはジョアン・ラポルタ会長ら理事会主要メンバーやスポーツスタッフも出席する。

招待客には元スポーツディレクターも含まれる。 （2021～2023年）を務め、ソレールと親交が深いアレマニも招かれている。このタイミングは極めて微妙だ。ロベルト・レヴァンドフスキの退団後、攻撃陣の補強ではアルバレスが最優先ターゲットとされ、アンソニー・ジョーダンの獲得が消えた今、その傾向は強まっている。

式典は和やかだが、アリマニとラポルタ、デコの会談内容は不透明だ。 26歳のアルゼンチン人FWの移籍を巡り、両クラブの交渉は緊張状態だ。アルヴァレスはバルセロナ移籍を希望しているが、2030年までの契約が残り、違約金は5億ユーロに設定されている。

欧州移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏によると、バルセロナはメールで1億ユーロの初期オファーを提示済み。アトレティコ・マドリードは「受領していない」と否定しているが、 バルセロナ内部筋はこれを肯定し、会食での直接交渉の可能性を示唆している。

バルセロナは個人的なつながりを生かし、交渉を円滑に進めたい考えだ。一方、アトレティコはできる限り高い移籍金を狙う。結婚式が「世紀の取引」の舞台となるか、答えは数日以内に明かるみに出る。