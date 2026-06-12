2026年ワールドカップは、試合開始直後から思わぬ論争に巻き込まれた。論争の舞台はピッチ外。メキシコ対南アフリカ戦の前、メキシコシティのアステカ・スタジアムで行われた開会式後に起きた。

約20分の式典には、ワールドカップの常連スターであるコロンビアのシャキーラが登場。8万人を超える観客の前で歌唱し、2010年大会でのパフォーマンスを思い出させた。

サングラスに黄色のスーツと紫のスカートで登場したシャキーラは、ナイジェリアのスター、ボルナ・ボーイとテーマソングを歌唱。スタンドは大きな歓声に包まれた。

しかし、拍手はすぐに疑念へと変わった。

しかしパフォーマンス直後、SNSでは「ステージにいたのは本人か」という議論が噴出した。

フランスのRMCネットワークによると、ステージ上の動きや身長、スタイルの違いを指摘する声が広がり、皮肉なユーザーは彼女を「偽物」と呼んだ。

議論は拡大し、映像が解析され、過去の姿と比較された。

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SNS上での「調査」

論争が激化する中、あるフォロワーが「詳細な調査」と称する分析を公開。彼女はイベントに登場したのは本物のシャキーラだと結論付けた。

彼女は額のアザやハイヒールによる身長差、年齢による外見の変化などを根拠に挙げた。

観客が感じた変化の多くは、照明や撮影角度の影響であり、代役がいるわけではないと指摘した。

コンサート前には公式アカウントにサングラス姿のリハーサル映像を投稿しており、議論に拍車をかけた。

コンサート後、彼女はインスタグラムのストーリーにアステカ・スタジアムからの写真数枚を投稿。大会開幕を祝うメッセージと、出演者とのバックステージ写真が添えられていた。