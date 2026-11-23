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レアル・マドリーはオランダのPSVを迎え、欧州の舞台で新たな試練に臨む。過密日程と負傷者の増加に苦しむなか、勝ち点を積み上げるだけでは済まない一戦だ。一方、ジョゼ・モウリーニョは記者会見でヴィニシウス・ジュニオールについて語るとともに、レアル・マドリーとバルセロナの判定をめぐる比較に関し、自身を苛立たせた発言に皮肉たっぷりに反論した。

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モウリーニョは、明日火曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるチャンピオンズリーグ・リーグフェーズのPSV戦について言及した。オランダのチームは現在の成績以上の結果に値すると強調し、レアル・マドリーの本拠地に負けに来るのではなく、勝利を狙ってくるだろうと語った。

また、PSVにはコスティッチやペリシッチといった質が高く欧州での経験豊富な選手がそろい、さらにビッグマッチの戦い方を熟知した監督がいると指摘した。

ポルトガル人指揮官は、過密日程のなかでの難しい一戦になると警戒感を示した。中3日での試合なら回復の時間はある程度確保できるが、間隔が2日しかない場合はより厳しくなり、練習も限られ、選手たちが十分にエネルギーを取り戻す時間を得られないと説明した。そのうえで、フレッシュな新戦力の存在がチームがこうした状況を乗り越える助けになっていると述べた。

ヴィニシウス・ジュニオールについては、PSV戦での先発起用を明言した。セルタ戦で好パフォーマンスを見せ、試合の流れを変えることに貢献したブラジル人スターが、最高の状態を取り戻すと信じていると語った。

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退場処分を受けて4試合を欠場したことで、プレーの継続性が損なわれた可能性はあるとしつつも、自分の側から選手に何らかのプレッシャーをかけてはいないと強調し、攻撃と守備の役割のバランスを取るよう求めた。

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モウリーニョは試合数の多さや負傷者をめぐる批判にも触れ、クラブにとっても代表チームや各協会にとっても、サッカーのスケジュールの大部分は金銭的な利益に左右されるようになっているとの見解を示した。

さらに、試合の負担軽減を求める選手たちの声に対しては皮肉交じりに応じ、ストライキをしたい者には給与を50％カットする案を提示すればいいと発言した。そのうえで、監督としては3日ごとに試合をするのが依然として最善の選択だと付け加えた。

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だが、モウリーニョが語気を強めたのは、ビジャレアルのコメサーニャへの反論だった。コメサーニャはカンプ・ノウでのバルセロナ戦での出来事を引き合いに、レアル・マドリーの試合で審判がさらされるプレッシャーを批判しており、これに対しレアル・マドリーの指揮官は、過去のレアル・マドリー戦を思い出させる形で応じた。

コメサーニャはバルセロナ対ビジャレアルの一戦で、エルナンデス・エルナンデス主審の判定に怒りをあらわにし、「ベルナベウでも同じことが起きた。彼らが審判にかけるプレッシャーはあまりにも強い」と語っていた。さらに、主審に対して「もういい、プレッシャーに影響されている」と言葉をかけたことも明かしていた。

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モウリーニョはPSV戦前の記者会見で、ビジャレアルの選手の発言を「記憶喪失」によるものだと評し、レアル・マドリーが2-0で勝利し、ヴィニシウス・ジュニオールが退場となった過去の一戦を振り返った。

ポルトガル人指揮官はコメサーニャの発言に対し、「レアル・マドリー戦は2-0で試合が終わり、ヴィニシウスが退場になった。彼は記憶喪失なんだ」と応じ、続けて両クラブの比較について、より厳しいメッセージを送った。

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モウリーニョは「我々をひとくくりにしたいのなら、すればいい。だが、ネグレイラと一緒にはするな」と付け加えた。これは、元スペイン審判委員会副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラをめぐる支払い問題を指したものだ。この問題はバルセロナの名前と結びつき、スペインサッカー界で大きな議論を呼んだ。

一方、モウリーニョはニコ・パスについての話題は避け、笑みを浮かべて「私の選手ではない」とだけコメントした。

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最後にモウリーニョは、PSVのボス監督を称賛した。明確なサッカーのアイデンティティを持つ素晴らしい監督だと評し、そのキャリアと、チームが攻守両面で見せているものに敬意を示した。