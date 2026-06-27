「君は今も歴史を作り続けているから」…ロナウドが感動的なメッセージを受け取る

クリスティアーノ・ロナウドの母ドロレス・アヴェイロ氏は、FIFA公式アカウントを通じて息子にメッセージを送った。2026年ワールドカップでの活躍を誇りに思うと語り、支えてくれるポルトガルファンへの感謝を述べた。

ドルロレスさんはメッセージで「息子よ、あなたが今も歴史を作り続けていることを誇りに思う。いつもそばにいてくれるファンに感謝している。あなたは世界中に多くのものを与えてくれた」と語った。

ポルトガル紙『アポラ』が土曜に伝えたところによると、彼女は続けてこう述べた。「息子よ、キスを送るわ。お母さんはいつもあなたのそばにいるから」。

また、「息子に敬意を示してくださるすべての方々に感謝します。ポルトガルのファンの皆さん全員にキスを送ります。サッカーは今もなおすべての人を一つに結びつけています。ポルトガルに力あれ」と付け加えた。

このメッセージは、ロナウドがウズベキスタン戦で2得点を挙げ、W杯通算11得点とし、エウゼビオの9得点を抜きポルトガル代表最多得点を達成したことを受けて投稿された。 また、大会史上2番目に年長の得点者となった。

このメッセージは、日曜にコロンビアとグループ11首位を争うロナウドが、自身最後となる大会でさらに記録を伸ばすことを目指す中で寄せられた。

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