「なんて素晴らしいパフォーマンスなんだ、テア。ここまで這い上がってきたことを本当にうれしく思う。君は本物のファイターだ」と、かつてバルサで指揮を執った元監督は試合後、自身のかつての正守護神について語り、さらに「君のおかげで、あやうく負けるところだった」と強調した。

34歳のGKは90分間で実に9本のセーブを記録し、オランダが最後に勝者とならなかった大きな要因となった。最終的にオランダ代表の期待得点値は3を大きく上回った一方で、ドイツ代表は1得点で、統計上は最大限の結果を引き出した形となった。ただ、事実のすべてを見れば、テア・シュテーゲンにもいくつか不安定なプレーがあったことは否定できない。

シャビ率いるチームの極めて危険なCKでは、アヤックス守護神はペナルティーエリア内の対応で大きな問題を露呈。そこから生まれた2得点がオランダのファウルによって取り消されたことで、運にも救われた。また、パスプレーでもテア・シュテーゲンは珍しくミスが目立った。中でも42分の背筋が凍るようなパスミスは失点につながっていてもおかしくなく、コーディ・ガクポの足元にそのままボールを渡してしまった。

それでも特に後半は、テア・シュテーゲンのセーブがクロップのドイツ代表初陣を黒星で終わらせない決定的な要素となった。実際、4度にわたって見事なゴールライン際のセーブを見せ、終盤にガクポに決められた失点だけは防ぎようがなかった。

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テア・シュテーゲンはユルゲン・クロップの新たな正守護神なのか？

こうして、テア・シュテーゲンのパフォーマンスは光と影の両面を残すものとなった。クロップはひとまず、再び代表引退したマヌエル・ノイアーの後継者に彼を指名していた。ドイツのゴールを守る「永遠の」ナンバー2の背後には長い苦難の時期があり、それが最終的には2026年ワールドカップ出場の機会も奪った。ここ数年、複数の負傷がテア・シュテーゲンの足かせとなっていた。さらに昨季開幕時にはバルサのハンジ・フリック監督の下で序列を下げられ、その後、冬にジローナへレンタル移籍。そこで一時は重い背中の負傷にも苦しめられた。そして今夏、バルサはアヤックスとの間で再びレンタル移籍に合意した。

フリックはバルセロナでシャビの後任となった指揮官で、カタルーニャ勢は2024年夏、およそ2年半の在任を経てシャビと別れていた。かつて世界屈指のMFだったシャビの下で、テア・シュテーゲンは不動のレギュラーだった。また、2014-15シーズンには両者がそろってブラウグラナの一員としてピッチに立っていた。

日曜日に行われる長い代表ウィーク2試合目のギリシャ戦でも、テア・シュテーゲンが再びゴールマウスに立つとみられている。クロップの「最初の」メンバーに入っている代替候補は、フィン・ダーメン（アウクスブルク）とアレクサンダー・ニューベル（ベシクタシュ）だ。

一方で、セルビア戦とギリシャでのリターンマッチについては、テア・シュテーゲンは起用予定ではない。ダーメンが引き続きチームに残るほか、第2陣のメンバーにはノア・アトゥボル（フランクフルト）とヨナス・ウルビヒ（バイエルン）が名を連ねている。