共有 GOALをGoogleでフォロー

ジェイミー・キャラガーは、マイケル・キャリックのマンチェスター・ユナイテッドでの監督在任期間を厳しく評価し、先ごろ解任されたキャリックに同情はないと断言した。マンチェスター・ユナイテッドは木曜日、不振が続いてプレミアリーグの降格圏に低迷するなか、キャリックの退任を発表した。

広告

短く、苦い結末

夏に1億5500万ポンドの大型補強を進めたにもかかわらず、45歳の指揮官は新シーズンのリーグ戦わずか10試合で解任された。今季は公式戦で計15試合を指揮したが、壊滅的なスタートによりユナイテッドは降格圏に沈んだ。この急激な低迷を受け、クラブ首脳陣は指揮官の交代を決断した。

ユナイテッドが土曜日に発表した公式声明では、ピッチ上での低調な結果が決定的な要因だったことが強調された。一方でクラブは、マイケル・キャリックが最初に暫定監督を務めた期間の見事な仕事も正式に認めた。キャリックはもともと1月にルベン・アモリムの後任となり、オールド・トラッフォードで通算11カ月間指揮を執った。

「何の実績もないまま監督になった」

正式発表の少し前、元リヴァプールDFのジェイミー・キャラガーはポッドキャスト『Stick to Football』で、この状況を容赦なく評した。キャリックが名門マンチェスター・ユナイテッドの監督に就くまで、トップレベルでの指導経験に乏しかった点を指摘した。

「マイケル・キャリックは何の実績もないまま監督になった。基本的にはマンチェスター・ユナイテッドでプレーしていたことを理由に監督になり、その後は本当によくやった」とキャラガーは語った。「だから、マイケル・キャリックを気の毒に思わなければならないという考えには同意できない。この18カ月に起きたことを、彼は今はつらく感じているだろう。だが、振り返れば、チームをチャンピオンズリーグに導いたことや、アーセナル、リヴァプールとの大一番に勝ったことなど、素晴らしい仕事をしたと思うはずだ」

広告 広告

「印象に残る試合もいくつかあった。ローマ戦や、アストン・ヴィラ戦で追いついて4-4にした試合だ。順位表での位置はもちろん［問題だ］。それでも、彼がピッチを去る際にファンが名前を歌っていたこともある」

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

トップレベルでの実績不足

キャリックが昨季、チームを立て直したことは間違いない。シーズン後半はわずか2敗にとどめ、チャンピオンズリーグ出場権を確保した。それでもキャラガーは、元MFのキャリックには、プレミアリーグの他の監督たちと比べて荷が重すぎたと考えている。

「だが、私はここでマイケル・キャリックを気の毒に思っているわけではない」とキャラガーは続けた。「彼はマンチェスター・ユナイテッドの監督になるために、10年間監督を務め、世界各地で経験を積んできた人物ではない。ミドルズブラで約2年間指揮し、少し解説の仕事をした後、マンチェスター・ユナイテッドの監督になった。クラブが彼にその仕事を与えたんだ」

広告

キャラガーは最後に、キャリックの資質そのものにも疑問を呈した。「マイケル・キャリックを気の毒には思わない。基本的に大した実績がないまま、世界有数のビッグクラブを率いてきた。チームをチャンピオンズリーグに導き、本当によくやった。だが、プレミアリーグの監督たちと同じ水準には決して達していなかった。プレミアリーグの監督たちは世界最高の指導者たちで、彼はまだそのレベルには少し届いていない」

ポチェッティーノ、オールド・トラッフォード行きへ

マンチェスター・ユナイテッドはシーズンを立て直すため、知名度の高い後任候補の確保に素早く動いている。マウリシオ・ポチェッティーノが指揮を執ることで口頭合意に達したと報じられており、実現すれば元トッテナム監督のプレミアリーグ復帰となる。

広告

現在アメリカ男子代表を率いるポチェッティーノは、今後のCONCACAFネーションズリーグ2試合で指揮を執る予定だ。代表での任務を終えた後、大西洋を渡り、ユナイテッドとリヴァプールの注目のリーグ戦を前に就任すると報じられている。