ローマは当時、ディバラに伝説の背番号10を託そうとしていた。だが、クラブの象徴であるトッティが舞台裏でこの動きに待ったをかけていた。

2006年ワールドカップ王者が自身の著書で明かしたところによれば、当時ジアロロッシのクラブ首脳陣は、この件に承認を与えてもらうため、間接的に彼へ接触してきたという。アメリカのオーナー連合が描いていたプランでは、トッティがコロッセオ・クアドラートでの華々しいお披露目の場で、その象徴的な番号を新戦力へ自ら手渡す予定だった。

トッティは自身の説明によれば、がく然とした反応を示した。その返答は「君たちはみんな狂っているのか？」というものだった。元キャプテンにとって重要だったのは嫉妬ではなく、自分自身が下していない決断の責任を背負わされることを望まなかった点にあった。

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パウロ・ディバラはユヴェントスでどの背番号を着けていた？

トッティはクラブ幹部に対し、そのユニフォームを自分たちだけで渡すことは自由だと伝えた。「その勇気があるなら、自分たちで彼に渡せばいい」。一方で選手本人に向けては、敬意を強調している。「私はその選手に何の反感もない。むしろ、とても好きだ。人としてもね。彼は素晴らしい男だ。でも私はこう答えた。もしそれをやるつもりなら、私をそこに巻き込まずにやってくれと」

ディバラはユヴェントスからイタリアの首都へ移籍したが、そこでは以前も背番号10を着けてプレーしていた。クラブレジェンドの拒否を受け、アルゼンチン人FWは最終的に21番を選択した。これはトリノでの時代の初期にも着けていた番号だった。

トッティはこう説明している。「別の番号を選ぶ責任――私がまったく関わっていない決断の責任――が自分に降りかかってほしくなかった。ローマの10番には重みがあり、そうなれば必然的に私との比較が起こることになるからだ」。一方で、そのアタッカーの実力は今も高く評価している。「私の考えでは、ディバラは健康なら違いを生み出せる」

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フランチェスコ・トッティ、ローマの10番ユニフォームを外国人選手に渡してほしくないと語る

もっとも、トッティは自身のかつての背番号を永久欠番にすること自体には反対の立場を取っている。「はっきり言いたい。私はローマの背番号10を永久に封印することには決して賛成しない。それは子どもたちから素晴らしい夢を奪うようなものだ。私は毎日、新たなトッティが現れることを願っている。ローマで生まれ、ローマで育ち、その人生のすべてを、永遠に、ローマのために捧げることを選ぶ誰かのことだ」

一方で、外国人選手への継承には懐疑的な見方を示している。「世界の反対側から来て、限られた期間だけ残り、そしてまた去っていく誰かにこのユニフォームを渡すのは別の話だ。これはあまりにも重要で意味の大きいシンボルであり、ローマで15年、あるいは20年プレーできる可能性のある人物にだけ託されるべきだ」