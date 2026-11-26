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バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーの元妻アニカ・ノイアーが、浮気を批判し、「私たちを犠牲にして別の女の子を選んだ」ことに触れる投稿をシェアした。2人の破局を伝える報道が出てから数日後のことだ。

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アニカは投稿の中でノイアーの名前を挙げておらず、浮気や別の女性との恋愛関係について、彼を直接非難したわけでもない。

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これらの投稿は、ノイアーが23歳の女性を伴ってブラジルを訪れたと伝える報道を受けてのものだ。ドイツ紙『ビルト』はこの女性を彼の理学療法士だとしたうえで、2人の関係はそれにとどまらないと報じている。

アニカは今年8月下旬に2人目の子どもを出産していた。その後、『ビルト』と『RTL』は、出産からわずか数週間後に2人が破局したと報じた。

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アニカがリポストしたメッセージの一つは、妊娠中の浮気を批判し、それを「まったく別次元の悪」と表現するものだった。パートナーの子どもを身ごもっている女性を裏切るのは単なる過ちではなく意図的な決断だとし、最後にこの行為を「吐き気がする」と締めくくっている。

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より個人的な内容に見える2つ目のメッセージには、「いつかはきっとあなたを許す。でも、あなたの子どもの母親として、私たちを犠牲にして別の女の子を選んだことは決して許さない」と書かれていた。

『ビルト』紙はバイエルン・ミュンヘンに近い関係者の話として、ノイアーと旅行に同行した女性は数カ月前から親密な関係にあり、9月下旬にはシチリア島で一緒に過ごしていたと伝えた。

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同紙によると、2人は11月15日にブラジルへ渡り、高級リゾートのスイートルームに滞在したという。

さらに、リオデジャネイロの北東に位置するブジオスに2人がいる様子を収めたとされる動画も出回った。

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ノイアーは11月7日のブンデスリーガ、マインツ戦で負った足の負傷からの回復期間中にブラジルを訪れていた。

バイエルンは回復プログラムの一環としてノイアーの渡航を許可していた。スポーツディレクターのマックス・エベールは、この旅行が休養の機会となり、その後クリスマスと年末年始の期間に、より集中的なリハビリプログラムに取り組む予定だと説明していた。

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ノイアーは昨日の水曜日にすでにミュンヘンへ戻っており、クラブでリハビリプログラムを続けている。

『ビルト』紙は11月13日、ノイアーが2人目の子どもの誕生から間もなくアニカとの結婚生活に終止符を打つ決断をしたと報じていた。一方、『RTL』は破局が10月初めのことで、ノイアーはすでに夫婦の住まいを出ていると伝えている。

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2人は約6年前に交際を始め、2023年11月に結婚した。さらに2025年7月には、イタリアの南チロルで3日間にわたる結婚式を挙げている。

2人の間には2024年3月に第1子のルカが誕生し、今年8月に第2子を迎えた。

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『ビルト』の取材に対し、ノイアーは破局報道についてコメントしておらず、アニカも同紙の問い合わせに応じていない。