フランス代表のルーカス・ディニュが、ラミン・ヤマルとの再戦に備えている。パリ・サンジェルマンとバルセロナが来週火曜日、UEFAチャンピオンズリーグでパルク・デ・プランスにて対戦するためで、この対決はポルトガル代表ヌーノ・メンデスの負傷によってもたらされたものだ。メンデスは同試合を欠場するため、パリのチームの左サイドで彼の代役を務める有力候補として、ディニュに注目が集まっている。

この対戦は、両選手が顔を合わせたワールドカップ準決勝のスペイン対フランス戦における、最も印象的な場面の一つを思い起こさせる。ヤマルがペナルティーエリア内でディニュに巧みなプレッシャーをかけてPKを獲得した場面であり、試合の流れを変え、スペイン代表に早い時間帯でのリードをもたらす一因となった。

0-0のまま迎えた20分、ヤマルはハイボールをクリアしようとしていたフランス代表の左サイドバックにプレッシャーをかけ、ディニュがスペインの至宝の左太ももに接触した。これによりエルサルバドル人主審のイバン・バートンがPKを宣告し、VARもこの判定を支持した。

ミケル・オヤルサバルがこのPKを決めてスペインが先制し、そのまま勝利と決勝進出を果たした。一方、フランス代表のディディエ・デシャン監督は試合終了20分前にディニュを交代させる決断を下した。

試合後、33歳のディニュはソーシャルメディアを通じて落胆を表明し、自分自身とチームメイトに対する失望を認めつつも、母国代表としてプレーできた誇りを語り、フランス代表の歩みを支えたサポーターへの感謝を述べた。

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ディニュは次のように語った。「最も難しいのは、この大きな失望を言葉にすることだ。何よりもまず自分自身に、そしてこのチームと我々が注いだすべての努力に、さらにこの素晴らしい選手たちの集まりに対して、大きな失望を感じている」

さらに、この旅路に関わったすべての人々、そしてフランス国内や世界各地から代表を支えてくれたサポーターのことを思っていると述べ、敗退の苦さはあるものの、母国を代表できたことを誇りに思うと強調した。

その対戦から数日後、ラミン・ヤマルはスペイン代表とともに世界王者に輝いた。一方のディニュは、今回はパリ・サンジェルマンのユニフォームを着て、この若き選手と再び対峙する新たな機会を得た。欧州の舞台での一戦は、前回の対戦の記憶を再び呼び起こすかもしれないが、代表同士だった前回とは異なり、今回はクラブレベルでの戦いとなる。