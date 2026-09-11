同性愛嫌悪のチャントにより、プレミアリーグのクラブに3万5000ユーロの罰金が科された。

イングランドサッカー協会（FA）は、同性愛嫌悪的なチャントを理由にハル・シティへ3万ポンド（約3万5000ユーロ）の罰金を科した。3人のサポーターが今年2月、FAカップのチェルシー戦でそのチャントを行っていた。ハルはこの罰金を受け入れ、すべてのファンに呼びかけを行っている。

クラブは声明で「ハル・シティは、関与したサポーターによる侮辱的かつ不適切な言葉の使用を、可能な限り強い表現で非難する」と記した。「問題となった『rent boy』というチャントは同性愛嫌悪的な侮辱と見なされており、その使用はヘイトクライムを構成する可能性がある」

『Rent boy』は英語で、金銭と引き換えに、主に他の男性を相手に性的サービスを提供する若い男性売春婦を指すくだけた表現として使われる。このチャントは試合の前半に確認され、その後スタジアムの場内アナウンサーが直ちにやめるよう呼びかけるとともに、場内にはカメラが設置されていることを彼らに思い起こさせた。

場内アナウンサーは後半に、対応が取られ、逮捕者が出たことを伝えた。「同性愛嫌悪的なチャントの当事者として特定された3人のサポーターは、クラブから最低3年間の入場禁止処分を受けた」と、ハルは声明で続けている。

「この種のチャントの使用が発覚した人物は、逮捕され、刑事訴追される可能性がある」 ハルは土曜日、よりによってチェルシーのもとへ乗り込む。「土曜日のスタンフォード・ブリッジでのアウェー戦を前に、クラブはすべてのサポーターに対し、いかなる形の差別もまったく容認できず、許されないことを改めて伝える」

「クラブは厳格なゼロトレランス方針を採っており、差別的行為の責任者に対して適切な措置が取られるよう、今後も関係当局と連携を続けていく」

最後にハルは、『平等、多様性、包摂』に取り組んでいることを強調した。「そして、試合開催日が誰にとっても安全で歓迎されるものであるようにするため、すべてのサポーターが役割を果たす必要がある。クラブは今後もサポーター団体との定期的な対話を続け、すべての人にとって試合当日の体験をさらに改善していく」