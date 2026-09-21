ジョゼ・モウリーニョが、マドリードダービーでのレアル・マドリードのアトレティコ・マドリード戦敗北を受けて、審判をめぐる論争を再び前面に押し出した。主審のミゲル・アンヘル・オルティス・アリアスに対し、試合の流れに影響を及ぼしたいくつかの判定の責任があると非難したもので、その発言はスペインメディアに、チームのつまずきに向き合う際のポルトガル人監督の流儀を改めて思い起こさせるものとなった。

ラジオ局「COPE」の番組「ティエンポ・デ・フエゴ」で、モウリーニョの発言はジャーナリストのパコ・ゴンサレスから鋭い批判を招いた。ゴンサレス自身も審判の判定の一部には異議を唱えたものの、レアル・マドリードの監督がクラブでの第1期政権時代に用いていた論法に立ち戻ったと見なした。

ゴンサレスは試合の分析でこう述べた。「モウリーニョが再び姿を現した。あれから何年経ったのかは分からない。敗北の責めは審判に負わされている」。そのうえで、前半にカードの提示が妥当だったかもしれないいくつかの場面に関するポルトガル人監督の異議には正当性があると認めた。

モウリーニョの指摘は、試合中にオルティス・アリアスが下した判定にとどまらず、この主審がダービーの担当に任命されたこと自体にも驚きを示した。

ゴンサレスはこの主張を皮肉ってこう語った。「レアル・マドリードのテレビ向けに脚本家でも雇ったのかどうか、私には分からない」。

このスペイン人ジャーナリストは、モウリーニョの選任についてクラブ首脳陣にも別の批判を向け、レアル・マドリードは「現代的な監督を必要としていたのに、15年前の監督と契約した」との見解を示した。さらに、審判に焦点を当て続けることは、チームの技術面のレベルや敗因に関する議論を覆い隠しかねないと付け加えた。

アトレティコ・マドリードへの敗北は、リーガ・エスパニョーラの最初の7節でレアル・マドリードにとって2度目の黒星となり、チームの指揮を執って以降、その露出や発言が比較的静かだった時期を経て、モウリーニョをメディアの議論の渦中へと引き戻すことになった。