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パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督は、昨日水曜日の夜に行われた欧州チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でローマと2-2で引き分けた後、チームが今季最も苦しい夜の一つを過ごしたことを認めた。

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パリ・サンジェルマンは今大会で初めて勝ち点を落とした。ローマに先制を許した後、フランスのチームは逆転に成功したものの、アウェーチームは試合終盤に途中出場のドニエル・マレンのゴールで同点に追いつき、全公式戦で続いていたパリ・サンジェルマンの連勝を12で止めた。

フランスのチームは第5節を2位で終え、首位の座をレアル・マドリーに明け渡した。レアル・マドリーは最初の5試合で全勝を収めた唯一のチームである。

「今季最も難しい試合だった」

試合後、ルイス・エンリケ監督はフランスメディア『フット・メルカート』が取り上げたコメントの中で、次のように語った。「この試合は始まる前に予想していた通りの展開だった。我々はローマのことを知っているし、非常に難しく複雑な対戦だった。彼らは常にプレッシャーをかけてくる。間違いなく、今季我々にとって最も難しい試合だった」

スペイン人指揮官はさらにこう続けた。「今夜のような試合は二度とないだろう。状況は非常に複雑で、選手たちは大きな努力をしてくれた。この試合は負けてもおかしくなかったが、引き分けることができた。勝ち点1を得られて満足している」

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ルイス・エンリケ監督のコメントは、ローマを相手にチームが直面した困難の大きさを物語っている。イタリアのチームは試合前の時点で、リーグフェーズの順位表で25位に位置していた。

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負傷明けの選手には慎重な姿勢

また、ルイス・エンリケ監督は、一部の選手、特に負傷から復帰したばかりの選手たちを慎重に起用している理由についても説明した。

ウスマン・デンベレはベンチスタートとなり、59分から出場してPKでパリの2点目を決めた。一方、ヌーノ・メンデスは疲労を感じたため、1時間が経過する前にピッチを退かざるを得なかった。

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スペイン人指揮官は「ヌーノ・メンデスについては、特にこうした試合では、コンディションが100%でなければ大きなリスクを冒すことになる。だから、疲労の兆候が最初に見えた時点で交代させた」と語った。

さらに「ウスマン・デンベレについては、3日ごとに試合をするのであれば、負傷のリスクなくプレーできるよう、回復に十分な時間を与えなければならない。我々は慎重に対応している。特に負傷から復帰した選手に対してはそうだ」と続けた。

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こうした方針の背景には、長期離脱していた主力選手が徐々に復帰しつつある状況がある。ルイス・エンリケ監督は、過密日程が続く中で彼らを無理に起用することを避けたい考えだ。

ザバルニーを特に称賛

ルイス・エンリケ監督は、ウクライナ人DFイリヤ・ザバルニーのパフォーマンスを際立って高く評価した。ザバルニーはマルキーニョスの不在によりウィリアン・パチョとともに先発し、31分にパリの先制点を決めた。

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試合は引き分けに終わったものの、パリの指揮官は24歳の同選手の成長に大いに満足している様子で、こう語った。「そう感じただけですか？私にとって、彼はほぼ完璧だった。非常に賢く、フィジカル面でも強かった。この年齢で彼がここまでのレベルに到達したのを見られて、とてもうれしい」

ルイス・エンリケ監督の称賛は、ザバルニーへの信頼が高まっていることを示している。ザバルニーは加入以来、パリ・サンジェルマンのシステムの中で存在感を一層強めつつある。