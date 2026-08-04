コートジボワール代表のヤン・ディオマンデがドイツのライプツィヒからレアル・マドリードへ移籍する交渉は、決定的な局面を迎えた。白い巨人は今後数時間のうちに移籍を成立させ、現所属クラブのオーストリア合宿へ選手が出発する前にメディカルチェックを受けさせようとしている。

ドイツ人記者フロリアン・プレッテンベルク（「スカイ・スポーツ・ドイツ」所属）が明らかにし、スペイン紙「アス」が報じたところによると、レアル・マドリードとライプツィヒの間の新たな交渉は著しい進展を見せており、ディオマンデは今後数時間のうちに白い巨人との契約に署名する見込みだという。

オーストリア行きを避けるための時間との戦い

移籍成立のタイミングは、レアル・マドリードにとって極めて重要な意味を持つ。白い巨人はディオマンデに可能な限り早くメディカルチェックを受けさせ、ライプツィヒのオーストリア合宿への出発を回避しようと懸命になっている。合宿への出発は移籍手続きを遅らせ、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョの構想を狂わせる可能性があるためだ。

関係する全当事者は、待望されてきたこの移籍を完了させることに注力している。レアル・マドリードは大きな潜在能力を持つ選手で陣容を補強したいと考えており、特にタイトルのない2シーズンを経て、フロントは質の高い補強を模索するに至っている。

モウリーニョは即座にディオマンデを求めている

報じられている情報によると、レアル・マドリードのフロントはヤン・ディオマンデのスペインの首都到着を決定づけるべく、決定的な数時間を過ごしている。ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョは、新シーズン開幕前に選手を戦術体系に組み込むための十分な時間を確保するため、即座に選手をチームの練習に加えることを望んでいるからだ。

レアル・マドリードのフロントは、正式な移籍発表とファンへの選手お披露目に向けて、今後数時間のうちにすべての法的・事務的手続きを完了させようとしている。これは、モウリーニョ指揮下での初のフルシーズンにおいて、国内と大陸の両舞台での支配力を取り戻すという白い巨人の望みを後押しすることを狙った一手である。