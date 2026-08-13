「すでに動きはある」。マックス・エーベルは8月上旬、自身の3人の厄介な案件について、いずれ「何らかの選択肢」が出てくるはずだと非常に楽観的な姿勢を見せていた。なぜなら、その頃には「各クラブが自分たちのスカッドを見直し」、負傷者の発生や欧州カップ戦出場権の獲得によって、さらなる補強の必要性を感じる可能性があるからだ。

エーベルにとってこれは、スカッド編成の観点から、この夏に向けてクラブの後ろ盾であるウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲが主導する監査役会の最後の要望もかなえたい時期でもある。高額で不要な“不良在庫”を売却することだ。というのも、サシャ・ボエ、ジョアン・パリーニャ、ブライアン・サラゴサは、すでにそうした存在に成り下がっているからだ。

ヴァンサン・コンパニ監督でさえ、その事実を隠そうとはしなかった。ただし同監督は、3選手全員に「敬意を持って接する」よう求めるとともに、FCバイエルンとの契約が続く限りは彼らと協力していきたいと強調している。

FCバイエルン：パリーニャはすでにアストン・ヴィラと合意か 売却成立間近？

エーベルが「動き」に言及してから10日後、実際に具体的な進展があったのは売却候補のうち1人だけだ。ジョアン・パリーニャにはアストン・ヴィラが積極的にアプローチしている。プレミアリーグの同クラブは、アマドゥ・オナナの長期離脱（前十字じん帯断裂）を補わなければならない。

モーガン・ロジャーズを1億3800万ユーロでFCチェルシーに売却したことで、そのための資金もある。そうした事情もあり、ドイツ王者はパリーニャ案件で明確な要求を崩していない。かつて投じられ、フラムに支払われた5100万ユーロを、この夏のうちに少なくとも一部は回収したい考えだ。そのためFCBは、イングランドから届いた買い取りオプション付きレンタルの最初のオファーを、Skyによれば拒否し、約2500万ユーロでの売却を主張している。

ただ、 kicker によると、それでもなお前向きな流れがあり、パリーニャの章がまもなく本当にミュンヘンで終わることを示す兆候もあるという。専門誌の報道では、少なくともパリーニャとこのプレミアリーグのクラブの間ではすでに合意が成立している。これは、以前に見込まれていたレンタル先トッテナムへの移籍では欠けていた要素だ。というのも、買い取りオプション付きの移籍が実現しなかったのは、スパーズがそのオプションを行使したくなかったからではなく、kickerによれば主にパリーニャの給与条件が理由だった。

現在もヴィランズとの交渉は続いており、最終的にはエーベルにとって実際に良い結末となる可能性がある。一方で、スポーツ担当取締役にとって残る2人の「厄介な案件」については、そうした結末はまだ見えていないようだ。もっとも、ブライアン・サラゴサのケースでは、どうやら選手本人の要求にもその一因がある。

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FCバイエルンはサラゴサを抱え込むことになるのか 好条件の移籍オファーを拒否

kicker によると、サラゴサは欧州以外の海外から届いた好条件のオファーを断ったという。Mundo Deportivoは最近、中東から金銭面で非常に魅力的なオファーが届いていると報じていたが、まだ24歳のサラゴサは、現時点のキャリアにおいてはそこに自分の居場所を見いだしていないようだ。

むしろ本人は、できれば母国スペインへ戻ることを望んでいるようだ。スペインでは、少なくとも1部のエスパニョールとデポルティボ・アラベスが関心を示しているという。ただ、サラゴサには依然として問題がある。長引くひざの炎症により、このアタッカーは負荷をかけられる状態にないのだ。そうした事情もあり、kickerはサラゴサの売却をエーベルにとって「厄介な仕事」と表現している。

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サラゴサとボエにはFCバイエルンでスタンド観戦の危機

このスペイン人選手がミュンヘンに残る場合、サシャ・ボエと同じように、今後はミュンヘンの試合をスタンドから追うだけになるという。2人にバイエルンのスカッド内の居場所はもうないとされている。ボエについては、フランス人選手が昨季2月からレンタルでプレーしていたガラタサライが、再度のレンタルに前向きだったという。ただ、トルコの強豪クラブは、外国人選手の限られた登録枠を、より大きな移籍の夢のために残しておきたい考えだ。

そのほかの関心クラブ探しも、現時点ではどうやら実を結んでいない。「現時点で、フランス人選手についてはまだ何も動いていない」とkickerは記している。つまりエーベルは、再び「動き」が生まれるのを待たなければならない。

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FCバイエルン：サラゴサ、パリーニャ、ボエの成績データとスタッツ



