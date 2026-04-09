合意成立…スパレッティがユヴェントスとの契約を延長

ユヴェントスのルチアーノ・スパレッティ監督が契約延長に合意し、今後も「老婦人」を率いることになった。

ユヴェントスは昨年10月、イゴール・トゥドール監督の後任として今シーズン終了までの契約を結んだ。





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イタリアメディアは2028年夏までの2年契約に合意したと伝えている。

『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』は24時間以内の発表を予測し、『トゥットスポルト』は金曜日との見通しを示している。

年俸は500～600万ユーロの見込み。

基本給は500万ユーロ、インセンティブを含めると600万ユーロとの情報もある。

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また、10月から25-26シーズン終了までは約300万ユーロの報酬が見込まれる。

『トゥットスポルト』は、昨年1月のサッスオーロ戦（3-0）で5勝目を挙げた後に契約延長が決定したと伝えている。

「フットボール・イタリア」によると、ユヴェントスはMFウェストン・マケニーとマヌエル・ロカテッリの契約延長を検討している。

ピッチ上では、2026-2027シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得が目標だ。 ただし、正式決定はリーグ最終順位が出てからとなる。現在ユベントスは勝ち点57で5位。4位でCL権を得るコモとは1ポイント差だ。

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