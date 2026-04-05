合意成立…ジダン、長年の待ち望んだ夢を実現

レアル・マドリードの元監督、ジネディーヌ・ジダンが、長年夢見てきたフランス代表監督の座に就き、指導者としての復帰に向けたカウントダウンが始まった。彼はこのポストのために、これまで数多くのオファーを断ってきた。

ジダンは、数ヶ月前に「レ・ブルー」からの退任を表明したディディエ・デシャン監督の後任となることが予想されており、デシャンのチームでの最後の試合は2026年のワールドカップとなる見込みだ。

これまでの報道では、元レアル・マドリード監督が取った動きが明らかになっており、彼が指導者としての復帰を果たすこと、そして今回は代表チームを通じての復帰となることは、ほぼ確実視されていた。

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スペイン紙「AS」が本日（日曜日）報じたところによると、ジダン氏は、レアル・マドリードでの2期目の指揮を終えてから4年間指導者業から離れていたが、2026年ワールドカップ終了後にフランス代表の指揮を執るため、「フランスサッカー連盟との合意を完了した」という。

過去数週間、ジダンにはビッグクラブからの即時復帰オファーがあったが、彼の返答は断固としたものであり、その結果、当該クラブは別の監督を探すことを余儀なくされたと『アス』紙は報じている。

レアル・マドリードでUEFAチャンピオンズリーグ3連覇を達成した同監督は、自身の将来はすでに決まっており、以前からフランスサッカー連盟と進められていた合意が最終的なものになったと説明した。

指揮官業から離れていた期間中、ジダンは数多くのオファーを受け、キャリアを通じて指揮を執った唯一のクラブであるレアル・マドリード（リザーブチームを除く）への復帰の可能性が度々取り沙汰されていた。

2021年の退任後に多少の緊張があったものの、レアル・マドリードのクラブ経営陣との関係は正常に戻っている。

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近年、ジダンは息子たちのサッカーのキャリアを見守ることに注力しており、ルカはグラナダ、テオはコルドバ、エリアスはレアル・ベティスのユースチームでプレーしている。また、サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリードの試合には、特別ボックス席から観戦するのが常となっている。 また、アフリカネイションズカップ期間中はアルジェリア代表の試合を熱心に観戦していた。

アル・ヒラルからの巨額オファーをはじめ、パリ・サンジェルマンやチェルシーからの関心など、数多くのオファーを受けていたにもかかわらず、ジダンの選択肢は限られており、彼の頭の中では明確だった。他の行き先など一切考えず、フランス代表の監督になるか、あるいはレアル・マドリードに戻るかのどちらかだった。