新加入のイスマエル・サイバリの公式お披露目の場で、エベルは ドイツのレコードマイスターにおける3人の放出候補について、またしても質問を受けた。ブライアン・サラゴサとサシャ・ボエイに関しては引き続き解決策が見えていない一方で、パリーニャについても状況は停滞している。

「W杯後の移籍市場は通常とは違うが、それでも予測不可能さは変わらない。今はまだ2週間半の時間がある。われわれは事前に、内部的にも外部的にも、状況がどうなっているかを明確に伝えてきた。こうした決断を下し、こうしたことを伝えるのは、いつだって簡単ではない。だが、それもわれわれのビジネスの一部だ。私はすでに何度か、動きはあると言ってきた。何か公に話せる段階ではないが、常に水面下では動いている」とエベルは語り、その後は問われてもいないにもかかわらず、最近アストン・ビラ移籍のうわさが根強く報じられていたポルトガル代表について言及した。「アストン・ビラがジョアンの件でわれわれに接触してきたと報じられていたが、それは事実だ。ただ、アストン・ビラとは合意には至らないだろう。単純にうまくいかない。なぜなら、われわれは他クラブに押しつけられた条件を受け入れなければならない状況にはないからだ」

現ヨーロッパリーグ王者は、伝えられるところによればレンタル移籍にしか関心を示していないという。だが、バイエルンはパリーニャとの完全な決別にこだわっており、kickerの報道によれば、同選手はアストン・ビラと潜在的な契約条件についてすでに合意していた。

しかし、中盤のこの選手を完全移籍で獲得しようという意思がどうやら欠けていることで、それは立ち消えになっている。あらためて問われたエベルは、自身の強い姿勢をあらためて示した。「合意の可能性はない」

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FCバイエルン・ミュンヘン：ブライアン・サラゴサとサシャ・ボエイの状況は？

一方、この3人の将来についての決断に時間的な制限があるわけではない。少なくとも移籍市場の閉幕まではそうだと、エベルは冗談交じりに強調した。「締め切りは9月1日20時だ」 また、ボエイとサラゴサについても、他クラブとの合意にはまだ至っていないと説明した。

報道によると、サラゴサは最近、欧州以外の海外クラブからのオファーを断ったという。 Mundo Deportivoは最近、中東から金銭面で非常に魅力的なオファーが届いていると報じていたが、まだ24歳の同選手は、現時点の自身のキャリアにおいては、どうやらそこでプレーする考えはないようだ。

むしろ、本人としては母国スペインへの復帰を最も望んでいるようだ。そこでは少なくとも1部のエスパニョールとデポルティーボ・アラベスが関心を示しているとされる。だが、サラゴサに関しては依然として問題があり、この攻撃的な選手は長引く膝の炎症のために負荷をかけられる状態にない。

移籍が実現しなければ、スタンド行きになる可能性が高い。パリーニャとボエイも同様だ。指揮官ヴァンサン・コンパニの構想では、3人とももはや役割を担っていないとみられている。

フランス人のボエイについては、同じフランス人選手が昨季2月からレンタルでプレーしていたガラタサライが、kickerによれば、再びレンタルでの獲得に前向きだったという。ただし、このトルコの強豪クラブは、外国人選手の限られた登録枠を、より大きな移籍の夢のために温存しておきたい考えだという。

一方で、7月末には名誉会長ウリ・ヘーネスが、なおもはるかに融和的な言葉を口にしていた。 「今ここで、われわれが1人または2人の選手を放出することに成功できれば――そしてそれこそがわれわれの望みだが――、もちろんそれは良いことだ。だが、ひとつ非常にはっきり言っておきたい。FCバイエルンとの契約は不可侵だ。つまり、最終的に適切な解決策が見つからなければ、われわれはその選手たちを残すということだ」と説明した。