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Edin Dzeko Schalke 2026Getty Images
Nino Duit

翻訳者：

合意に達した模様！ シャルケ04、衝撃的なダブル補強が目前に

ブンデスリーガ
移籍情報
シャルケ04
エディン・ジェコ
イェスパー・リンドストロム

シャルケ04は、エディン・ジェコとイェスパー・リンドストロムの獲得を目前に控えているようだ。複数の報道によると、シャルケは両選手と合意に達した。

ジェコは『Sky』と『Bild』によると、日曜日と月曜日にメディカルチェックを受け、その後2027年までの契約にサインする見通しだ。現在は無所属のボスニア・ヘルツェゴビナ出身の40歳FWは、すでに前半戦終了後、自身の希望によるACフィオレンティーナからの放出を受けてシャルケでプレーしていた。9つのスコアポイントを記録し、ブンデスリーガ昇格に大きく貢献した。その後、ジェコの将来は金銭面の問題によってひとまず不透明なままだった。また、このベテランスターについては、W杯出場後の現役引退も取り沙汰されていた。

今回のブレイクスルーには、マクシミリアン・ヴェーバーの加入も追い風になったとみられる。28歳のオーストリア人はリーズ・ユナイテッドからフリーで加入し、シャルケは空いていたDFのポジションを低コストで埋めたことで、より大きな財政的余地を得ていた。 

ジェコは年間約90万ユーロの給与を受け取り、ボーナス込みで最大130万ユーロまで増額される可能性があり、チーム内でも高給取りの一人になる見込みだ。このグループにはケナン・カラマン、そしてフィオレンティーナからレンタルで加入したロビン・ゴセンスも含まれる。

イェスパー・リンドストロムはナポリからレンタル加入へ

ジェコに加え、今後数日以内に2人目の移籍も完了する可能性が高い。イェスパー・リンドストロムがSSCナポリからレンタルで加入する見通しだ。シャルケは同選手ともすでに合意に達しており、残るのはクラブ間の最終的な細部の調整だけだという。レンタル契約には、買い取り義務または買い取りオプションが盛り込まれる可能性がある。26歳のデンマーク人右ウイングのナポリとの契約は2028年まで残っている。 

リンドストロムはかつてフランクフルトで頭角を現し、2022年のヨーロッパリーグ制覇では定位置を確保していた。2023年に3000万ユーロでナポリへ移籍したが、そこで高い期待に応えることはできなかった。リンドストロムは昨季、VfLヴォルフスブルクでレンタルでプレー。15試合出場でスコアポイントはなく、ヴォルフスブルクとともに降格した。 

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