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ブラジル代表がシンガポール代表に7-0で大勝した親善試合で、ヴィニシウス・ジュニオールが主役となった。しかし、レアル・マドリーのスター選手は途中交代への不満を隠せなかった。試合開始から最初の15分間で歴史的なハットトリックを達成したにもかかわらず、60分を前にコーチングスタッフが交代を決めると、目に見えて苛立ちを示した。

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圧巻の活躍も、アンチェロッティ監督がヴィニシウスを60分前に交代

カルロ・アンチェロッティ監督は26歳のヴィニシウスを60分直前に交代させた。ヴィニシウスはタッチライン際で、明らかに不満そうな反応を見せた。交代するまでに、 21分間で3得点を挙げ 、代表で初のハットトリックを達成していた。

この一方的な試合では、ヴィニシウスの別のゴールも取り消された。本人はもっと長くピッチに立つつもりだったため、早い時間帯での交代は試合終了後、すぐに話題となった。

ヴィニシウス、アンチェロッティ監督との試合前の合意を明かす

『ムンド・デポルティーボ』が伝えた試合後の発言で、ヴィニシウスは事前の取り決めから、アンチェロッティ監督の下でもう少し長くプレーできると思っていたと明かした。

「あと15分か20分プレーするという合意だった。僕はいつだってもっとプレーし、もっとゴールを決めたい」と認めた。

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ただ、ブラジル代表FWはすぐに態度を和らげ、ほかの選手にも出場時間が必要だったことを認めた。「全員が試合に出られたのでうれしい。ほかの選手たちもプレーする必要があると理解した」と付け加えた。

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代表での復調、クラブでの苦しいシーズンとは対照的

26歳のヴィニシウスは、先に行われた 日本代表に2-3で敗れた試合 で2得点を挙げており、今回のハットトリックによって親善試合2試合で計5得点とした。この決定力は、モウリーニョ監督の下で今シーズンまだ1得点にとどまるレアル・マドリーでの苦戦とは鮮やかな対照をなしている。

ブラジル代表で初のハットトリックを振り返ったヴィニシウスは、クラブでの戦いと今後の代表での目標にも目を向けた。「初めてのハットトリックだ。これからも何度も達成できればいい」と述べ、こう続けた。「僕たちはとても集中して試合に入った。簡単そうに見えたかもしれないけど、チャンスを作らなければならない。もっと得点できたかもしれないが、ゴールと勝利には満足している。今はクラブに集中し、コパ・アメリカについて考えるときだ」

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セルタ戦を前に、モウリーニョ監督は起用法に難題

ヴィニシウスはラ・リーガでの4試合の出場停止を終え、国内リーグ戦に出場できる状態でレアル・マドリーに戻る。土曜日にマドリーがホームでセルタ・ビーゴと対戦する際には出場可能で、モウリーニョ監督はスターFWをすぐに先発に戻すことができる。

しかし、ヴィニシウスを再び組み込むことは、ポルトガル人指揮官にとって難しい判断となる。出場停止中にはヤン・ディオマンデが好印象を残しており、チームのリズムを変えることには明らかなリスクがある。