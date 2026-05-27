司法当局はクインシー・プロメスに厳しく、資産の没収を狙っている。

水曜、クインシー・プロメスが麻薬取引で得たとする数百万ユーロの返還を命じられる可能性が報じられた。弁護士ヘルト・ヤン・クヌープス氏は「報道される額は800万ユーロだが、実際に請求されるかは不明だ。なお、控訴審が続いている」と語った。

クヌープス弁護士は「報告書に記載された額は800万ユーロだが、全額が請求されるかは不明だ。刑事訴訟は現在も控訴審が続いている」と『アルゲメン・ダグブラッド』紙などに語った。

アムステルダム地方裁判所は金曜日に審理前会議を開くが、プロメスも弁護士のクヌープス氏とパートナーのキャリー・クヌープス氏も出席しない。

クヌープス氏は水曜日、「没収報告書」に800万ユーロと記載されていると強調したが、その金額がプロメス個人から回収されるかは不明だ。「検察が具体的にいくら請求するかは、まだ不透明だ」

プロメスは2024年2月、大規模な麻薬取引に関与したとして欠席裁判で懲役6年の判決を受けた。解読されたチャットでは、2020年1月に650kgと712kgの麻薬の荷受けを指示した疑いが示されている。 税関は2つの荷物のうち1つを押収、もう1つからは数百万ユーロの利益を得た。

アヤックスとオランダ代表の元選手は関与を否定し控訴。プロメスはドバイで逮捕されオランダへ引き渡された。裁判を待つ間、勾留は1年を超えている。

ヘルト＝ヤン・クヌープスは検察の対応に「時期尚早」と不満を表明。予備審理は控訴審の判決前であり、手続きの開始自体を確認するのが目的と指摘し、「本審理は始まっておらず、無罪なら返還義務もない」と語った。

司法当局は2024年の有罪判決直後、アルメレやアムステルダムなどの高級物件を差し押さえた。 控訴審でも有罪となり、数百万ユーロの薬物資金返還が命じられたにもかかわらずプロメスが支払えない、または支払わない場合、検察は全額回収までこれらの不動産を売却する方針だとクヌープスは付け加えた。