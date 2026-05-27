水曜、クインシー・プロメスが麻薬取引で得たとする数百万ユーロの返還を命じられる可能性が報じられた。弁護士ヘルト・ヤン・クヌープス氏は「報道される額は800万ユーロだが、実際に請求されるかは不明だ。なお、控訴審が続いている」と語った。

クヌープス弁護士は「報告書に記載された額は800万ユーロだが、全額が請求されるかは不明だ。刑事訴訟は現在も控訴審係争中」と『アルゲメン・ダグブラッド』紙などに語った。

アムステルダム地方裁判所は金曜日に審理前会議を開くが、プロメスも弁護士のゲールト・ヤン・クヌープス氏とキャリー・クヌープス氏も出席しない。

クヌープス氏は水曜日、「没収報告書」に800万ユーロと記載されていると強調したが、その金額をプロメス個人から回収するかは不明だ。「検察が具体的にいくら請求するかは依然として不透明だ」と語った。

プロメスは2024年2月、大規模な麻薬取引に関与したとして欠席裁判で懲役6年の判決を受けた。解読されたチャット記録によると、2020年1月、彼は650キロと712キロの麻薬搬入を指示したとされる。 税関は2つの荷物のうち1つを押収、もう1つからは数百万ユーロの利益を得た。

アヤックスとオランダ代表の元選手であるプロメスは関与を否定し控訴。ドバイで逮捕・オランダへ引き渡され、裁判を待つ身として1年以上勾留されている。

ヘルト＝ヤン・クヌープスは検察の対応に「時期尚早」と不満を表明。予備審理は控訴審の有罪確定前であり、手続きの可否を確認するのが目的と指摘し、無罪なら返還義務はないと強調した。

検察は2024年の有罪判決直後、アルメレ、アムステルダム、ユトレヒト、アブクードの不動産を差し押さえた。 控訴審でも有罪となり、プロメス氏が数百万ユーロの薬物資金を返還しなければならなくなった場合、氏が支払えない、または支払う意思がないと判断されたら、検察は全額回収までこれらの不動産を売却する方針だとクヌープス氏は付け加えた。