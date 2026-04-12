「号泣した」…アルゼンチンのスター選手、W杯欠場の危機

アルゼンチン代表のスター選手は、来夏アメリカ・カナダ・メキシコで開催されるワールドカップ本大会に出場できない可能性がある。

抽選結果により、アルゼンチン代表はアルジェリア、オーストリア、ヨルダンと同組（グループ10）に入った。

プレミアリーグのトッテナム対サンダーランド戦では、GKケンスキーとDFロメロが激突した。

残留を争うトッテナムはノルディ・ムケリの先制点で1-0とリードされていた。

直後、サンダーランドのブライアン・プロビーが後ろへ飛び出し、ロメロを押し倒してケンスキーと激突。スタジアムは不安に包まれた。

2人はピッチで治療を受け、ロメロは涙を流しながら退場した。

膝に重傷を負った可能性があり、W杯出場も検査結果次第だ。涙を流していたことから、状態は楽観視できない。

トッテナムのディ・ゼルビ監督は「数日以内に詳細がわかる」とクラブ公式サイトでコメントした。

試合後の会見で追加情報があるか問われた指揮官は、こう語った。 「まだ分からない。次の試合と今後数日間を見てから判断する。彼にとって大きな問題にならないことを願っている。彼は私たちにとって不可欠な選手であり、素晴らしい人物だ。シーズンを締めくくり、目標を達成するには彼が必要だ」

一方、アルゼンチン代表専門ジャーナリストのガストン・エドゥルはXに投稿した動画で次のように語った。 「クリスティアン・ロメロは膝の不安定さを訴えており、内側側副靭帯の損傷か打撲かを確定するため検査を受ける。痛みはある」

関連記事：逆転劇の夢が消えかかるバルセロナ、アトレティコ戦を前に危機に